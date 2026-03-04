Reforma electoral propone elección directa de diputados plurinominales y elimina figura en el Senado

La propuesta de reforma constitucional en materia electoral presentada ante la Cámara de Diputados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, elimina las listas cerradas decididas por las cúpulas partidistas y abre la puerta a que los ciudadanos voten directamente por 100 de las 200 diputaciones plurinominales, mientras que en el Senado elimina definitivamente los 32 escaños de representación proporcional nacional.

La propuesta modifica más de una docena de artículos de la Constitución, con cambios de fondo en la integración del Congreso de la Unión, el financiamiento a los partidos políticos, los mecanismos de democracia participativa y las reglas de fiscalización de campañas.

Uno de los cambios más relevantes se concentra en los artículos 52, 53, 54 y 56. El artículo 52 mantendría la misma composición de la Cámara de Diputados: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, pero el artículo 53 modificaría la forma en que se eligen esas 200 diputaciones plurinominales.

La propuesta establece que la mitad de esas curules, es decir, 100, serían ocupadas por candidatos que no ganaron su distrito, pero que obtuvieron los mejores porcentajes de votación en relación con su propio partido.

Las otras 100 se elegirían por votación directa ciudadana en cinco circunscripciones regionales, e incluirían a los mexicanos residentes en el extranjero.

Con esto se eliminaría el sistema de listas cerradas decididas por las dirigencias partidistas.

ModificAciones en el artículo 56 propone que el Senado pase de 128 a 96 integrantes.

Esto se lograría eliminando las 32 senadurías de representación proporcional elegidas mediante lista nacional, disposición que la reforma expresamente deroga.

Quedarían únicamente las dos senadurías de mayoría relativa y una de primera minoría por cada entidad federativa y la Ciudad de México.

Menos dinero para partidos y menos minutos en radio y televisión

En materia de financiamiento, la fórmula para calcular el presupuesto ordinario de los partidos políticos se modificaría: el factor multiplicador pasaría del 65 por ciento al 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por ciudadano inscrito en el padrón, lo que representaría una reducción considerable en los recursos públicos destinados a los partidos.

Además, se prohibiría expresamente que partidos, precandidatos o candidatos reciban recursos de gobiernos extranjeros, fondos de inversión internacionales, personas físicas o morales extranjeras, o de quienes residan fuera del territorio nacional.

En cuanto a tiempos en medios de comunicación, los minutos diarios que quedan a disposición del Instituto Nacional Electoral durante los procesos electorales se reducirían de 48 a 35 minutos por estación de radio y canal de televisión.

