Reforma electoral: qué contiene la iniciativa que envió Sheinbaum a la Cámara de Diputados

Con una semana de retraso, y luego de una serie de reuniones en Palacio Nacional con líderes parlamentarios de Morena y aliados de los partidos del Trabajo y el Verde, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envío este 4 de marzo su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados.

Aunque el brote la iniciativa se remonta a los cien compromisos de gobierno de Sheinbaum, para su confección se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y se fundamentó con un diagnóstico que expuso “una débil participación ciudadana, identificación de nepotismo electoral, vulneración del principio de austeridad republicana, alto costo del sistema electoral, burocracias electorales injustas y débil representación política”.

Además, en casi tres meses se realizaron 63 audiencias públicas a nivel nacional e internacional , en las que participaron más de 900 académicos, especialistas, legisladores, activistas y ciudadanos, con más de mil 353 propuestas de las que, en conjunto, nació la propuesta que ha provocado roces con el Partido Verde y el PT, lo que pone en vilo su aprobación en el Congreso de la Unión.

Candidaturas plurinominales

Al señalar que las candidaturas plurinominales “han desvirtuado” la relación entre la ciudadanía y sus representantes, la iniciativa presidencial pretende modificar 11 artículos de la Constitución para eliminar 32 senadurías plurinominales y reducir de 128 a 96 la integración del Senado de la República.

Asimismo, aunque mantiene las 300 diputaciones por mayoría relativa, modifica el método de designación de las 200 diputaciones de representación proporcional para “transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular”.





Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr