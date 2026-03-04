Teuchitlán orilló a cambiar atención a víctimas: CSP

A dos días de que se cumpla un año del hallazgo de un centro de adiestramiento criminal en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que este caso orilló a cambiar la atención que se brinda a las familias de personas desaparecidas, fenómeno que, dijo, aún es doloroso para México.

“A partir de un caso muy doloroso, que es el caso de Teuchitlán en México, en donde se encontró un lugar de adiestramiento, de reclutamiento de jóvenes y de adiestramiento, en algún momento se plantearon otras hipótesis, pero la Fiscalía (General de la República) en aquel momento dijo que ‘esencialmente fue un lugar de adiestramiento y reclutamiento’.

“Se detuvo al responsable de ese reclutamiento y, en efecto, confesó cómo se reclutaba a los jóvenes: la gran mayoría de ellos de manera voluntaria y otros de manera forzada. A partir de ahí tomamos la decisión de cambiar el modelo de atención a los colectivos, a los familiares que buscan a sus hijos, a sus familiares”, dijo.

Entre los cambios hechos, mencionó que la alerta para iniciar con la búsqueda de alguien desaparecido se inicia de inmediato a la presentación del reporte y remarcó que ahora se abren carpetas de investigación ante cualquier delito. Mencionó que ahora se trabaja en mejorar el sistema de alertamiento por medio del cual se emiten avisos a todos los aeropuertos, centrales de autobuses, bancos y demás sistemas, para que colaboren en la localización.

Mencionó que la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la instrucción de atender a todos los colectivos de búsqueda, incluso de proceder con atención personalizada.

“Sí, sigue siendo una situación dolorosa en el país. Y nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables, y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado de algún joven”, subrayó.