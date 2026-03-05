› Blindaje mundialista

Muy elogiada ha sido la coordinación sin precedentes que ha impulsado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el Gabinete de Seguridad, representantes de Protección Civil, Cancillería, administraciones locales y hasta la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para cumplir con la garantía expresada por el Gobierno de México de albergar una Copa Mundial en paz el próximo verano. Nos adelantan que en esto ya están muy comprometidos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular del Ejército, Ricardo Trevilla; el de la Marina, Raymundo Morales; el canciller Juan Ramón de la Fuente y las autoridades en las entidades anfitrionas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Se nos indica que la apuesta es alta, además porque justo esta semana, en Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que, frente a un problema de financiamiento público y el cierre parcial de la dependencia que dirige, la preparación y la seguridad del Mundial en ese país están más que comprometidas