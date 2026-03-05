Claudia Sheinbaum lanza concurso para regalar su boleto del Mundial de Futbol

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que no acudirá a la inauguración del Mundial 2026 y regalará su boleto a una joven, la cual será seleccionada por medio de un concurso para el que presentó convocatoria este jueves.

Para esto, se convocará a mujeres de 16 a 25 años, que habrán de enviar un video a la página mundialsocial.com.mx, en el apartado del concurso.

La grabación tendrá que ser de las concursantes haciendo dominadas por un minuto.

Los materiales serán evaluados por la árbitra Katia García, la futbolista Charlyn Corral, y Gabriela Fernández, la primer mujer periodista en narrar en televisión fútbol de la Liga MX.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el día de la inauguración, que será el próximo 11 de junio, ella estará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se podrá apreciar el partido inaugural que se realizará dentro del territorio nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que quien gane el concurso no sólo la representará a ella, sino al país en esta inauguración.

“Mientras una joven me va a representar en la inauguración. ¿Por qué? porque pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración. Muy poca gente. Entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo. Y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”.

