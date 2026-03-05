Colocan vallas metálicas en Palacio Nacional y Catedral previo a marcha del 8M en CDMX.

Personal del Gobierno de la Ciudad de México colocó vallas metálicas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, previo a la marcha del 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Se reportó que las protecciones tienen más de 2 metros de altura, y fueron colocadas para evitar cualquier daño a las estructuras de los edificios históricos de la capital.

Esta no fue la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de México coloca este tipo de vallas, debido a que se han vuelto indispensables ante los hechos violentos registrados en manifestaciones pasadas.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2979 del 5 de marzo del 2026

Distintos colectivos feministas convocaron a la marcha por el 8M en la Ciudad de México y distintas partes del país. En la capital, la expresión se programó a las 10:00 horas de 8 de marzo.

▶️#VIDEO | Inicia blindaje de Palacio Nacional y Catedral ante 8M

Policías capitalinos comienzan con la colocación de las vallas metálicas que blindarán Palacio Nacional, la Catedral y edificios aledaños, con motivo de la movilización que se espera para este domingo 8 de marzo,de… pic.twitter.com/VHGqFSY3ev — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 5, 2026

Así, las mujeres pidieron a las asistentes llegar al menos con una hora de anticipación a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, de donde partirá un contingente. Otro grupo informó una concentración en el caballito de la Ciudad de México.

La ruta que anunciaron es la siguiente:

Paseo de la Reforma, para posteriormente dirigirse hacia el Zócalo por Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo

Las autoridades de la ciudad anunciaron la participación de 400 policías mujeres para acompañar la manifestación que busca conmemorar la lucha por ganar espacios ante un sistema considerado como opresor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR