Acuerdo para limitar precio a combustibles es voluntario, ‘todos ponen de su parte’, afirma Sheinbaum

El acuerdo al que se ha llegado con el sector gasolinero para establecer límites a los precios de los combustibles y evitar su encarecimiento ha sido de manera voluntaria y “todos ponen de su parte”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya es voluntario… Es una firma voluntaria. Es que no pase de 27 pesos, hacia abajo, pues. Ya de acuerdo a la eficiencia que ellos tengan en sus propias empresas”, dijo en su conferencia matutina.

Al abordar el reciente convenio establecido este martes para que el diésel no rebase los 27 pesos por litro, la mandataria destacó que los sectores involucrados han mostrado disposición para abonar al plan, ante los impactos desencadenados por fenómenos internacionales y contener el golpe inflacionario en el país.

“Pues todos ponen de su parte Y vamos sacando adelante el Plan México y sobre todo la gente. Que se mantenga el empleo, que las familias ganen bien y que no haya inflación”, dijo.

Recordó que este acuerdo es temporal, debido a que surgió como una respuesta ante conflictos en el extranjero que pegaron al precio de los combustibles, como lo ha sido el combate bélico que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

En espera de que esta situación se resuelva, afirmó que el sector gasolinero podrá volver a las condiciones de competencia habitual.

“Por supuesto que este es un acuerdo temporal porque está muy alto el precio del petróleo por la guerra en Irán. Entonces, esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero y entonces ya regresaríamos a una situación normal. Entonces, mientras siga esta condición en donde el petróleo por la guerra, por el cierre del Estrecho de Ormuz, por esa razón está alto el precio del petróleo. Mientras siga esta condición, pues todos pusimos de nuestra parte para ayudar a las familias mexicanas y a la economía nacional”, declaró.

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FGR