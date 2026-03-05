¿Cuándo es el megapuente de marzo 2026 de la SEP?

Las y los estudiantes de educación básica cuentan con varios días sin actividades académicas, y estos se encuentran estipulados en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está conformado por 185 días, y en este se establecen los periodos vacaionales, los días con suspensión de labores docentes, las juntas del Consejo Técnico Escolar y la suspensión de clases por registro de calificaciones.

Pese a que muchas personas se encuentran esperando las vacaciones por Semana Santa, antes de que estas ocurran también hay un megapuente, por lo que las y los estudiantes cuentan con cuatro días libres antes de las vacaciones.

Vacaciones de verano ı Foto: Especial

¿Cuándo es el megapuente?

El viernes 13 de marzo se tiene contemplada la suspensión de clases por el registro de calificaciones, mientras que el lunes 16 de marzo se contempla una suspensión de labores docentes, por lo que los alumnos tendrán cuatro días libres.

El periodo vacacional está contemplado para iniciar el lunes 30 de marzo, pero el viernes 27 de marzo se llevará a cabo la junta mensual del Consejo Técnico Escolar, por lo que este periodo se extiende unos días, y el registro de comunicación de los resultados de evaluación.

Las y los estudiantes de la SEP dejarán de asistir a clases desde el lunes 23 de marzo, para regresar a clases hasta el día lunes 13 de abril, por lo que las familias podrán planear actividades recreativas y de descanso contemplando este tiempo.

Calendario SEP marzo ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué día suspende clases la SEP?

Los días que contempla la SEP sin actividades escolares en el calendario escolar 2025-2026 son los siguientes:

Por suspensión de labores docentes lunes 16 de marzo, viernes primero de mayo, martes cinco de mayo, y viernes 15 de mayo.

Por juntas del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria viernes 27 de marzo, viernes 29 de mayo, y viernes 26 de junio.

Por registro de calificaciones viernes 13 de marzo, y viernes 3 de julio.

Por registro de comunicación de los resultados de evaluación se suspenden clases del 23 al 26 de marzo.

La preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 ocurrirá del martes 3 al viernes 13 de febrero del 2026, y el fin del ciclo escolar será el día 15 de julio.

Calendario SEP 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

