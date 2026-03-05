Experta alerta sobre endurecimiento migratorio tras cambios en Seguridad Nacional de EU

Migrantes deportados de EU, en el puente El Chaparral, en Tijuana, en foto de archivo

La directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, advirtió que los cambios anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el área de Seguridad Nacional podrían profundizar las políticas migratorias restrictivas y aumentar los riesgos para las personas migrantes detenidas o deportadas.

Rendón señaló que Kristi Noem dejará el Departamento de Seguridad Nacional el próximo 30 de marzo para convertirse en enviada especial de la nueva iniciativa denominada “Escudo de las Américas”. Durante su gestión se registraron más de 65 mil deportaciones y alrededor de 1.5 millones de salidas voluntarias, cifras que el nuevo equipo busca mantener o incluso incrementar.

La activista explicó que, en ese periodo, se intensificaron las redadas y detenciones de migrantes en Estados Unidos. Datos recientes muestran que los arrestos migratorios superaron los 300 mil en 2025, un aumento de más del 200 por ciento respecto al año anterior, y que una parte importante de los detenidos no tenía antecedentes criminales.

Asimismo, organizaciones de derechos humanos han documentado uso excesivo de la fuerza durante operativos, incluyendo empujones, detenciones violentas y el uso de agentes químicos contra personas presentes en las redadas.

Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Rendón también subrayó la preocupación por las condiciones en centros de detención migratoria. En 2025 al menos 32 migrantes murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cifra más alta en dos décadas, mientras que en lo que va de 2026 se han reportado nuevas muertes y denuncias de negligencia médica y abusos.

Incluso, reportes de organizaciones civiles han denunciado golpizas, abuso sexual y falta de atención médica en algunos centros de detención, lo que ha generado llamados para cerrar instalaciones y revisar las condiciones en las que permanecen los migrantes.

Ante este panorama, Rendón advirtió que el nombramiento del senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, como nuevo responsable del área migratoria podría endurecer aún más las políticas de control fronterizo bajo la consigna de “Estados Unidos Primero”, lo que —dijo— obliga a mantener vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad Nacional ı Foto: AP

