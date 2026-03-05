› Otra vez con el Mundial

No cabe duda de que conforme se acerque su realización, mucho ruido se va a empezar a generar en torno al Mundial. Ahí es donde se insertan, nos hacen ver, versiones recientes sobre supuestas cancelaciones de reservaciones en hoteles. El asunto en realidad es distinto: resulta que como parte de la planificación del torneo, FIFA estableció acuerdos con hoteles en todas las ciudades sede para reservar habitaciones y asegurar tarifas estables. Esos acuerdos establecen plazos y al vencerse éstos, FIFA libera las reservas no confirmadas, con lo cual las habitaciones ya no pueden mantenerse bajo las tarifas negociadas. En los hechos, las habitaciones han quedado disponibles, pero a tarifas ajustadas a lo que determine el mercado —algo que, por cierto, no cae mal a los hoteleros, siempre y cuando no abusen—. De ahí a que haya una cancelación masiva de viajes de personas convocadas por el Mundial es una cosa muy distinta, nos hacen ver.