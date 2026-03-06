Academia Nacional de Historia y Geografía reconoce a mujeres con el premio ‘Reina Roja de Palenque’

Galardonadas e integrantes de la Academia Nacional de Historia y Geografía durante la entrega del premio “Reina Roja de Palenque”.

Por su contribución al desarrollo académico, cultural y social del país, el Centro de Estudios sobre la Mujer de la ANHG, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entregó los premios “Reina Roja de Palenque” y diversos reconocimientos al Mérito de la Mujer Mexicana.

La ceremonia se realizó en el Aula Magna de la institución, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde se otorgaron dos premios “Reina Roja de Palenque” a la periodista cultural Adriana Malvido y a la Fundación Elena Poniatowska Amor, por su aporte a la vida cultural y social de México. Durante el acto también se entregó un reconocimiento especial a Beatriz Saavedra Gastélum, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer.

Además, la institución distinguió a diversas mujeres por sus trayectorias en distintos ámbitos del conocimiento, la cultura y el servicio público. Entre ellas se encuentran Cecilia Morales Garduño, la magistrada Celia Marín Sasaki, la antropóloga Alejandra Gómez Colorado; la titular del Servicio Postal Mexicano, Violeta Giorgina Abreu González, la doctora Frida Medina Rodríguez y la artista visual Marta Ortiz Sotres, quien a lo largo de su carrera realizó más de 500 exposiciones nacionales e internacionales. También se entregaron reconocimientos in memoriam a la filóloga Margit Frenk y a Ruth Gall.

Durante la ceremonia, Alejandro Dosal Luce, vicepresidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ofreció el mensaje conmemorativo por el 8M, en el que destacó el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia, la cultura y la investigación, al tiempo que recordó que en numerosos momentos históricos sus aportaciones han sido invisibilizadas.

Por su parte, Beatriz Saavedra Gastélum subrayó la importancia de reconocer públicamente las trayectorias de mujeres que han contribuido a la vida académica, social y cultural del país.

“Reconocer a las mujeres hoy es un acto de justicia histórica y resulta esencial para el presente y el futuro de México”, afirmó.

La jornada concluyó con un homenaje a figuras destacadas de la vida cultural y científica del país. La comunidad académica dedicó un minuto de aplausos a la memoria de la investigadora y divulgadora científica Julieta Fierro, y guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la artista visual Marta Ortiz Sotres.

am