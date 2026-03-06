Anuncian en Michoacán Morebús estilo CDMX

Con inversión de 2.9 mil millones de pesos de los gobiernos estatal y federal mediante Banobras, Michoacán dio un salto histórico en movilidad con la puesta en marcha del Morebús en Morelia, un sistema de transporte masivo tipo BRT (Bus Rapid Transit o Autobús de Tránsito Rápido) de primer nivel que trasladará a 80 mil personas diarias en una primera etapa y permitirá ahorros de tiempo de hasta 40 por ciento a los usuarios.

El Morebús, nombrado así en honor a José María Morelos y Pavón, es parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y cuenta con el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado este tipo de sistemas de transporte masivo en la Ciudad de México cuando se desempeñó como Jefa de Gobierno.

El Dato: La tarifa general será de 11 pesos y las unidades operarán bajo un sistema de cobro electrónico sin efectivo. La primera etapa funcionará en diciembre de este año.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que este metrobús es parte de una estrategia para modernizar la movilidad en Morelia, para romper con más de 50 años de rezago en ese rubro. Además, informó que la licitación para el proyecto se publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que tiene “carácter nacional”.

El Morebús se integrará a un modelo más amplio de movilidad en Morelia, donde se busca ordenar el transporte público y mejorar la conectividad urbana en el plano terrestre, articulando el teleférico y la renovación de camiones urbanos, teniendo como antecedente la inversión de más de siete mil millones de pesos en infraestructura con ese propósito.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, dio a conocer que en su primera etapa, el Morebús conectará la zona de Villas del Pedregal con las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas, uno de los corredores urbanos con mayor concentración de usuarios en el poniente de la capital michoacana.

Se estima que alrededor de 80 mil personas se beneficiarán directamente con este corredor, que permitirá reducir hasta 40 por ciento los tiempos de traslado y ofrecer un servicio más eficiente, seguro y digno para miles de usuarios que diariamente cruzan la ciudad, además de disminuir 44 por ciento la emisión de gases contaminantes.

El mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ayer. ı Foto: Especial

Contará con 55 estaciones, 74 unidades inclusivas y recorrerá 38.83 kilómetros en su primera etapa; en la segunda, el traslado será desde el monumento a Lázaro Cárdenas, pasando por las avenidas Madero y Acueducto, hasta llegar a Ciudad Salud, integrando una ciclovía, 28 cruces seguros y prioridad para peatones y ciclistas, y un punto a destacar: gratuidad para personas con discapacidad.

La obra se ejecutará bajo un esquema financiero que evita comprometer las finanzas estatales, inicialmente con una inversión conjunta entre Federación y estado de 2.9 mil millones de pesos; si bien no quedará concluido en el gobierno actual, su costo queda cubierto para que la próxima persona que ocupe el Ejecutivo estatal culmine la obra.

Lo anterior, porque la actual administración impulsó una reforma para prohibir la contratación de deudas transexenales, por lo que este proyecto se desarrolla sin generar endeudamiento que comprometa a futuros gobiernos.