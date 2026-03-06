Monreal Ávila afirma que el Mundial mostrará a un México unido; inaugura el ‘Mundialito Legislativo’

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, durante la inauguración del "Mundialito Legislativo"

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 permitirá mostrar al mundo un México unido, con una afición responsable y un Estado fuerte.

Durante la inauguración del denominado Mundialito Legislativo, realizado en la cancha de fútbol del Palacio Legislativo de San Lázaro, el también coordinador de la bancada de Morena destacó que el país se encuentra a 97 días del arranque del torneo mundialista, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Inauguramos el Futbolito Parlamentario en la Cámara de @Mx_Diputados, un torneo que nos acerca al espíritu deportivo y a la gran fiesta del futbol que vivirá nuestro país. Que el juego fortalezca la unidad y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. pic.twitter.com/u8fd9QWeCA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 6, 2026

Monreal recordó que el pasado 25 de febrero la Federación Mexicana de Futbol rindió un homenaje a las Fuerzas Armadas durante el partido entre las selecciones de México e Islandia en el Estadio Corregidora, evento que —dijo— reflejó unidad nacional.

“Ese acto dejó ver a un México unido, a una afición responsable y a un Estado fuerte. Con ese homenaje, las voces que querían quitarnos sedes mundialistas enmudecieron”, expresó.

El legislador señaló que la justa deportiva será una oportunidad para mostrar la grandeza del país, al recordar que México será sede por tercera ocasión de una Copa del Mundo, lo que permitirá proyectar su cultura y hospitalidad ante millones de espectadores.

También llamó a que la población se involucre en esta “fiesta nacional”, con el objetivo de que visitantes nacionales e internacionales conozcan los aspectos positivos del país.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/U4ibPIGojo — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 6, 2026

Monreal felicitó además a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al expresidente Andrés Manuel López Obrador por haber impulsado que México fuera sede del torneo, así como por la colaboración con el sector privado para organizar el evento.

Durante el acto, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, agradeció la invitación al Poder Legislativo y destacó el impulso que legisladores y legisladoras han dado al deporte.

Arriola subrayó que la Copa del Mundo de 2026 podría convertirse en la más vista en la historia, al señalar que el partido inaugural —que se prevé se realice en el Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte— podría alcanzar audiencias de miles de millones de personas.

El dirigente deportivo añadió que México albergará cinco partidos del torneo, cuatro de ellos en la Ciudad de México y otro más en Guadalajara.

MSL