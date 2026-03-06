‘No se necesitan tantas materias’, afirma Sheinbaum sobre nuevos planes para media superior

La presidenta de México la Doctora Claudia Sheinbaum, encabezo la mañanera o bien “Conferencia del Pueblo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó los planes de reducir el número de materias que se imparten en el nivel educativo de media superior en México.

En el marco de su visita al estado de Jalisco, la mandataria encabezó la tarde de este viernes la inauguración del Bachillerato Nacional con un plantel en dicha entidad.

Comentó que contar con más materias implica muchas tareas para los estudiantes y esto se convierte en un motivo para que los jóvenes no quieran continuar con sus estudios.

TE RECOMENDAMOS: Educación Media Superior Claudia Sheinbaum inaugura nuevo Bachillerato Nacional plantel El Salto en Jalisco

Inauguración de Bachillerato Nacional. El Salto, Jalisco https://t.co/SJownIvolq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 6, 2026

Además, comentó que ella tenía pocas materias cuando cursó dicho nivel educativo y aún así llegó hasta un doctorado

“No se necesitan tantas materias. Yo estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, también una escuela pública de la UNAM. Llevábamos cuatro materias y llegué hasta el doctorado, ¿qué problema tiene? A veces demasiadas materias son demasiadas tareas y es lo que hace que a los jóvenes después no les guste la escuela”, declaró.

No obstante, la mandataria hizo un exhorto a reforzar las clases de historia, luego de que durante su mensaje percatara que los estudiantes desconocen quién fue Margarita Maza.

“¿No saben quién es Margarita Maza? A ver, ¿quién sabe quién es Margarita Maza. Bueno, vamos a dar más clases de historia. Es preciosa la historia. ¿Cómo vamos a saber como mexicanos de dónde venimos si no sabemos la historia de México? Margarita Maza fue la esposa de Benito Juárez”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL