› A definiciones sobre la ASF

Con la novedad de que una vez concluidas las entrevistas con los aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación, el proceso de designación que se lleva a Cabo en la Cámara de Diputados entra a una etapa de definiciones. Y es que ahora los integrantes de la Comisión de Vigilancia tendrán que elegir una terna de entre los 77 perfiles que entrevistaron, ya que cuatro al final no acudieron. Ha llamado la atención que la mayor parte de los interesados en ocupar el cargo que quedará vacante sean hombres, ya que menos del 20 por ciento son mujeres. Por lo pronto, la lista final quedaría definida entre el lunes y el martes de la próxima semana y la gran incógnita sigue siendo si será reelegido o no el actual auditor, David Colmenares, de quien, dijo ayer el diputado Javier Herrera Borunda, no tiene garantizado entrar porque es un candidato más. No se ha descartado, sin embargo, que la persona finalmente elegida —que tendrá un encargo de 8 años— pudiera ser alguien cercano al gobierno o a la 4T. Por lo pronto, pendientes.