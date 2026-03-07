Autopista México-Pachuca: Cierres y desvíos HOY 7 de marzo

La circulación en la Autopista México‑Pachuca registra afectaciones este viernes 7 de marzo, debido a cierres parciales y reducción de carriles derivados de trabajos en la vialidad, lo que podría provocar tránsito lento para quienes se dirigen hacia el Estado de México o Hidalgo.

De acuerdo con reportes viales y avisos difundidos en medios locales, las afectaciones comenzaron desde la noche del jueves 5 de marzo y se mantienen hasta este sábado, principalmente por labores en la infraestructura de la autopista.

Aunque no se trata de un cierre total, algunos carriles permanecen restringidos, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas manejar con precaución y considerar rutas alternas.

TE RECOMENDAMOS: Conmemoración 8M Lotería honra la lucha de mujeres por sus derechos

Esta autopista es una de las principales conexiones entre la Ciudad de México, el Estado de México y el Hidalgo, por lo que cualquier reducción de carriles suele provocar congestionamientos, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

Zonas donde se reporta mayor carga vehicular

Los puntos donde se prevé mayor afectación en la circulación son:

La Caseta San Cristóbal

El tramo que conecta Indios Verdes con Ojo de Agua

Sectores cercanos a Tecámac y la salida hacia Pachuca

En estas zonas se concentra gran parte del flujo vehicular que diariamente se desplaza entre la capital del país y municipios del Valle de México, lo que puede generar filas largas y tiempos de traslado mayores a lo habitual.

Autopista México-Pachuca ı Foto: Especial

Rutas alternas para evitar tráfico

Ante estas afectaciones, autoridades y reportes viales recomiendan considerar algunas rutas alternas para evitar la zona con cierres parciales:

Circuito Exterior Mexiquense

Vía Morelos

La carretera libre México-Pachuca

El Arco Norte, para trayectos de larga distancia hacia Hidalgo u otras entidades.

Recomendaciones para automovilistas

Debido a los trabajos y reducción de carriles en la autopista, se recomienda:

Salir con tiempo adicional si se planea circular por la zona.

Mantenerse atento a reportes de tránsito y avisos de autoridades.

Respetar los límites de velocidad y la señalización en áreas de obra.

Las afectaciones podrían mantenerse durante el día mientras continúan las labores en la autopista, por lo que se pide a los conductores prever retrasos en sus traslados, especialmente en horarios de mayor demanda vehicular.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL