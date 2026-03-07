Mandataria está hoy en Ixtapaluca

‘Cabeza fría’, pide Sheinbaum ante declaraciones de Donald Trump sobre México

Presidenta pidió mantener “cabeza fría” frente a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien señaló a México como el epicentro de la violencia vinculada con los cárteles en el hemisferio

La Presidenta inauguró el Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantener “cabeza fría” frente a las declaraciones de este sábado de Donald Trump, quien señaló a México como el epicentro de la violencia vinculada con los cárteles en el hemisferio.

Al llegar al municipio de Ixtapaluca a inaugurar el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 296, la Mandataria fue cuestionada sobre las afirmaciones hechas por Trump durante una reunión con líderes latinoamericanos en la Cumbre del Escudo de las Américas.

-“Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”, respondió brevemente la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro regional, Donal Trump afirmó que “los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio” y advirtió que el Gobierno de Estados Unidos “hará todo lo necesario para defender nuestra seguridad nacional” frente a esa amenaza.

Las declaraciones de Donal Trump se dan en medio de un contexto de cooperación en materia de seguridad entre ambos países y a pocos días de nuevas reuniones bilaterales para revisar temas de combate al narcotráfico, migración y control fronterizo.

