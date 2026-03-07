Donald Trump afirma que epicentro de violencia de cárteles es México

La reunión se llevó a cabo este sábado 7 de marzo.

Ante líderes de América Latina, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el epicentro de la violencia de los cárteles es México y que alimentan ‘gran parte del derramamiento de sangre’ en el hemisferio.

“Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará todo lo necesario para defender nuestra seguridad nacional”, expresó Donald Trump durante la cumbre ‘Shield of Americas’, en Miami.

Donald Trump anunció una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS: Crisis en Medio Oriente Irán rechaza que se rendirá ante EU e Israel

Donald Trump realizó este anuncio durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha, a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas, como México, Brasil o Colombia.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región”, declaró Donald Trump durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

La esencia del acuerdo, dijo Donald Trump, es “el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir” a los carteles.

“De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda”.

Asimismo, Donald Trump prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso “con más intensidad” de la que tuvo la campaña contra supuestas lanchas cargadas con drogas en el Caribe durante las semanas anteriores a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela.

Los asistentes a la cumbre fueron los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry ‘Tito’0 Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR