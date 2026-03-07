CSP: Estamos juntos y trabajamos por la paz

Con motivo de la visita que realiza este viernes al estado de Jalisco, luego de la violencia desencadenada por el operativo que derivó en el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, El Mencho, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal y se continuará con las acciones para garantizar la paz en la entidad.

Este viernes, la mandataria federal realizó una visita al estado, en el marco de su gira nacional que inició desde enero, por lo que la conferencia de este 6 de marzo se llevó a cabo en la 15a Zona Militar de la Defensa Nacional, a pocos kilómetros del Recinto de Paz, panteón en donde el capo fue sepultado esta semana.

Al respecto, la mandataria sostuvo que se mantendrán las labores para garantizar el bienestar de los jaliscienses: “Estamos aquí, no sólo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado”.

Agradeció al gobernador de la entidad, Pablo Lemus, por su disposición para el trabajo conjunto: “Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido, pues desde el principio del gobierno y particularmente en las últimas semanas, ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto”.

La mandataria reiteró: “lo que necesite el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar”.

Al respecto, el gobernador agradeció a la Presidenta y al Gabinete de Seguridad por el acompañamiento, al considerar su presencia como muestra de solidaridad producto de una amplia coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las situaciones registradas.

Extendió un reconocimiento a la población jalisciense por la reacción que mantuvo durante los últimos días, al referirse al contexto de violencia que provocó el abatimiento del fundador del CJNG.

El mandatario subrayó el crecimiento y desarrollo económico del estado, al señalar que Jalisco es el principal estado no fronterizo en exportaciones, y pidió apoyo para contar con una planta de ciclo combinado, para proyectos de la entidad.