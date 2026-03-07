Jalisco baja 47% promedio diario de homicidios

Desde el inicio del sexenio y hasta el 31 de enero de este año, el estado de Jalisco ha conseguido disminuir la incidencia de homicidios dolosos por arriba del 40 por ciento.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la instrucción y visión de su administración es la de garantizar la cero impunidad, marco en el cual las operaciones de seguridad también han permitido dar con autoridades que incurrieron en actividades ilícitas, como fue el caso del alcalde de Tequila, a quien se detuvo por incurrir en extorsión.

“Ahí donde hay delitos, donde se hacen las investigaciones, se puede encontrar que hay alguna persona, un funcionario público, vinculado con la delincuencia organizada. Y ahí, la orientación, la instrucción y nuestra visión es: cero impunidad, y así vamos a seguir trabajando en todo el país”, enfatizó.

EL DATO: El Gabinete de Seguridad y autoridades de Jalisco, Nuevo León y CDMX implementan la estrategia Plan Kukulkán, para garantizar la protección en el Mundial 2026.

En el marco de la gira presidencial de este viernes a la entidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, destacó que el promedio diario de asesinatos disminuyó 47 por ciento en los últimos 18 meses, ya que pasó de 4.8 a 2.5 entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

Marcela Figueroa mencionó que enero de este año es el más bajo en homicidios desde el 2015, además de que, en comparación con 2025, la reducción es del 36 por ciento.

Sobre los delitos de alto impacto, la baja ha sido del 25 por ciento, al pasar de un promedio diario de 41.93 a 31.58, siendo enero de este año el más bajo desde el inicio de la actual administración.

En la comparativa anual, el promedio del delito se ubica en 31.6 por ciento, y se mantiene con una reducción constante.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que más de 800 personas vinculadas a delitos de alto impacto han sido detenidas en Jalisco en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Derivado de los operativos del Gabinete de Seguridad, se ha conseguido la detención de 890 personas, han asegurado 626 armas, 10 mil 440 kg de drogas y se desmantelaron tres laboratorios en donde se producían drogas sintéticas.

En cuanto al Plan contra la Extorsión, destacó que se ha conseguido una disminución del 26.8 por ciento, así como la detención de 44 personas y la apertura de 257 carpetas de investigación.

Al hablar del operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, subrayó que todas las acciones fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas y sostuvo que se actuó de manera coordinada con los estados que se vieron afectados por los bloqueos que criminales realizaron ante el operativo.

El funcionario federal comentó que el despliegue de elementos castrenses en el sepelio del capo fue con el objetivo de resguardar la integridad de la población y aseguró que el Gabinete de Seguridad se mantendrá presente en el estado para garantizar la paz de los ciudadanos.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que, como parte del programa Sí al desarme, sí a la paz, se ha conseguido el intercambio de 82 armas de fuego de parte de la población.

Precisó que la dependencia a su cargo han llevado a cabo 52 sesiones de la Mesa de Paz estatal, así como tres mil 876 a nivel regional y seis interregionales.

“Existe una coordinación con todas las dependencias del estado, encabezadas por el gobernador Pablo Lemus Navarro, desde la Mesa de Paz estatal; mientras las sesiones de las Mesas de Paz regionales las dirigen presidentas y presidentes municipales”, destacó.

Faltan detenciones por el caso rancho Izaguirre

A un año del hallazgo del centro de reclutamiento criminal en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que hay detenciones pendientes que tendrán que sumarse a las 47 reportadas el jueves por la Fiscalía General de la República (FGR).

“De este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos y es más… Al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa”, declaró el funcionario federal.

Entre los pendientes, García Harfuch comentó que hasta ahora únicamente se han encontrado indicios de la muerte de una persona en el lugar y que se siguen con las investigaciones para cumplimentar más órdenes de aprehensión contra involucrados en este hecho.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) le presentó avances en las investigaciones del caso, los cuales serán dados a conocer por dicha instancia más adelante: “Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer, en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal informó algunos… el avance que llevan. Y ella está por dar su información… la fiscal general”.

Entre las indagatorias, la mandataria federal destacó que mantienen las tareas de ciberinteligencia para dar de baja las cuentas que se identifican como las responsables de engañar a personas para reclutarlas al servicio del crimen.

“Hay un trabajo muy importante de ciberinteligencia para evitar que, a través de redes sociales o páginas de internet, haya este reclutamiento. Se está en contacto con las plataformas digitales para estar bajando de manera permanente esto que está bajo vigilancia continua”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, comentó que se realizan operativos en las centrales camioneras desde que inició su gobierno, acción que se reforzó hace un par de semanas con un nuevo sistema de videovigilancia vinculado al C5, para combatir el reclutamiento y engaño a personas.

Además, se estableció un acuerdo con las líneas de transporte para que todos los boletos de autobuses tengan impreso el nombre del pasajero, el cual debe ser contrastado con una identificación oficial para verificar que se trate de la misma persona al momento de abordar el camión.

“Esto nos ha ayudado a reducir significativamente el tema de traslado de personas a través de estas centrales camioneras. Y estamos trabajando en conjunto con la Presidencia de la República”, explicó el mandatario estatal.

Respecto a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que ofrezcan una disculpa por su proceder ante el resguardo de indicios y el inmueble de este caso, el gobernador afirmó que se ofrecerá la disculpa de parte del Estado si resultara necesario, aun cuando los hechos ocurrieron antes de que él asumiera la gubernatura.

“Independientemente de que estas anomalías sucedidas en el rancho Izaguirre no sucedieron ni en la administración de la Presidenta Sheinbaum ni en la administración de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir… Y por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir, por parte del gobierno del estado, y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas”, enfatizó.