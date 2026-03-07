Encuentran con vida a estudiante de la UAEM

Fiscalía de Morelos reporta como "localizada con vida" a Stephanye, tercera estudiante de la UAEM reportada desaparecida.

LA FISCALÍA GENERAL del Estado de Morelos confirmó el hallazgo con vida de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alondra María Stephanye Contreras, quien estaba reportada como desaparecida este jueves.

Familiares de la joven de 18 años denunciaron su desaparición luego de que saliera desde temprano de su domicilio en el municipio de Cuautla con destino a Cuernavaca, donde presuntamente acudiría a una protesta convocada tras los feminicidios de dos estudiantes de la institución académica.

La Fiscalía estatal confirmó que la joven fue localizada con vida; sin embargo, no proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que se le encontró.

Los hechos ocurrieron en un contexto de preocupación en la comunidad universitaria, luego de que recientemente fuera localizado sin vida el cuerpo de Karol Toledo Gómez en el municipio de Coatetelco, Morelos, quien presuntamente fue privada de la libertad el pasado 2 de marzo.

El caso se suma al feminicidio de Kimberly Joselin, también estudiante de la UAEM, ocurrido apenas nueve días antes.

Estudiantes que participan en las movilizaciones para exigir justicia por los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledano Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), denunciaron haber recibido amenazas en medio de las protestas dentro de la comunidad universitaria.

De acuerdo con testimonios difundidos por los propios estudiantes, durante las manifestaciones se emitió un mensaje intimidatorio que advertía: “Por cada facultad que tomen, desaparecerá una estudiante mujer”, lo que generó alarma entre quienes participan en las movilizaciones.

La mañana de este viernes, alumnos realizaron una protesta pacífica en Cuernavaca y convocaron a estudiantes de las facultades de Medicina, Nutrición e Ingenierías a sumarse a las acciones para exigir seguridad y justicia.

La movilización inició frente a la sede de la Cruz Roja, ubicada en la colonia Volcanes, y posteriormente avanzó hacia la Facultad de Nutrición, donde los universitarios hicieron pública la amenaza.

Tras difundirse el mensaje intimidatorio, estudiantes señalaron que el ambiente en la universidad cambió notablemente. Según relataron, algunos alumnos comenzaron a cubrir sus rostros en las protestas, mientras otros optaron por comunicarse en claves para evitar ser identificados. También denunciaron que detectaron la presencia de personas desconocidas que, presuntamente, podrían filtrar información sobre los participantes en las movilizaciones, lo que incrementó el temor entre la comunidad estudiantil.