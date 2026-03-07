Sheinbaum inaugura Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca

Presidenta Claudia Sheinbaum convive con estudiantes durante su gira en el Estado de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado dos Bachilleratos Nacionales en Chimalhuacán e Ixtapaluca en beneficio de 2 mil 160 jóvenes al oriente del Estado de México.

“Ya cumplimos las tres aquí: estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa ; ya desaparecimos el examen del Comipems; vamos a hacer universidades también. Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación; a los padres y madres de familia, lo que más podemos darle a nuestros hijos, además de amor, es educación y por eso estamos fortaleciendo la educación pública”, destacó la mandataria.

Desde Chimalhuacán, recordó al inicio de su administración propuso la creación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, con el objetivo de acercar los servicios públicos a través de obras de pavimentación, iluminación, drenaje, agua potable, centros de salud, hospitales y nuevos espacios educativos.

Presidenta Claudia Sheinbaum se toma fotografías con jóvenes del Estado de México. ı Foto: Cortesía

Destacó que, con el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes egresados obtendrán dos certificados: el de Bachillerato General , que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico , que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

Asimismo, se implementaron nuevas carreras técnicas como Inteligencia Artificial, Inteligencia en Negocios, Ciberseguridad, entre otras que responden a la demanda actual de profesionistas.

Con estas nuevas instalaciones y la continuidad de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, la mandataria llamó a las y los jóvenes para que se comprometan a concluir sus estudios de preparatoria. Además, en la víspera del Día Internacional de la Mujer invitó a los estudiantes a luchar contra la violencia y no permitir que nadie les robe sus sueños.

Nuevos planteles inaugurados por la Presidenta beneficiarán a jóvenes en Chimalhuacán e Ixtapaluca. ı Foto: Cortesía

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que 6 de cada 10 docentes son mujeres y tienen mayor participación como becarias, tituladas y en la matrícula de estudiantes.

Destacó, también, el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) donde el 70 por ciento de la matrícula son mujeres. Dio a conocer que en el Estado de México suman un millón 600 mil estudiantes que reciben alguna de las becas del Gobierno de México y este año se sumarán un millón 100 mil más niños y niñas de primaria que recibirán la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares.

Agregó que en esta entidad se construirán 19 nuevos bachilleratos “Margarita Maza”, tres bachilleratos tecnológicos, que sumado a las reconversiones y ampliaciones de escuelas, generarán 10 mil nuevos lugares para preparatoria.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, detalló que en Chimalhuacán e Ixtapaluca cada plantel con capacidad para 540 estudiantes por turno, tuvo una inversión de 50 millones de pesos en construcción y 17 millones de pesos en equipamiento y el primero cuenta con tres edificios, 12 aulas, tres talleres, un laboratorio, cancha multifuncional y una plaza cívica; mientras que el segundo cuenta con dos edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios y una cancha multifuncional.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entrega de estas nuevas escuelas refrenda el compromiso de la Presidenta con la justicia social y el bienestar con las comunidades que por años fueron abandonadas, ya que este espacio abre oportunidades para que los jóvenes continúen sus estudios sin alejarse del entorno familiar.

cehr