Autopista México-Puebla: Cierres y desvíos de HOY 8 de marzo

La Autopista México-Puebla presenta hoy, domingo 8 de marzo, posibles afectaciones en el tránsito debido a trabajos de construcción del trolebús elevado Chalco-Santa Martha, proyecto que busca conectar la zona oriente del Valle de México con la Ciudad de México de manera más eficiente.

Tramo afectado y medidas de tránsito

Los trabajos se concentran principalmente en el kilómetro 20, en la zona conocida como La Virgen / La Caldera, donde se han implementado reducción de carriles, desvíos temporales y tránsito lento.

Esta área comprende parte del municipio de Chalco y la entrada hacia Santa Martha Acatitla, pasando por Ixtapaluca.

Aunque no se prevé un cierre total de la autopista, los automovilistas deben considerar tiempos extra de traslado y mantener precaución al circular, especialmente en las horas pico, donde el flujo vehicular suele aumentar debido a la reducción de carriles y la presencia de maquinaria pesada.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades del Gobierno del Estado de México y del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México sugieren a los conductores:

Salir con anticipación para evitar contratiempos.

Mantener una distancia segura con otros vehículos en las zonas de obra.

Respetar los desvíos temporales y señalización vial.

Estar atentos a las indicaciones de CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras.

Vías alternas recomendadas

Si se desea evitar la zona de obra, se pueden considerar las siguientes rutas alternativas:

Carretera federal México-Puebla (vía libre), que corre paralela a la autopista y permite eludir los tramos en construcción.

Circuito Exterior Mexiquense , útil para trayectos largos hacia Puebla o Veracruz.

Incorporarse posteriormente a la autopista por la Calzada Ignacio Zaragoza para continuar hacia la capital poblana.

La Autopista México-Puebla sigue operando este 8 de marzo, pero los trabajos del trolebús elevado podrían generar reducción de carriles y tráfico lento en el km 20.

Se recomienda a los automovilistas planificar su viaje con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos. Mantenerse informado a través de las redes oficiales de CAPUFE y las autoridades de tránsito es clave para garantizar un traslado seguro.

MSL