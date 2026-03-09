“El país teje con sus mujeres, independencia, soberanía y justicia”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que en México se construye “un país justo y fuerte, que teje con sus mujeres independencia y soberanía”.

“Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo. Y un país más justo es, sin duda, un país más fuerte, un país que todos los días teje con sus mujeres libertad, democracia, justicia. Un país que todos los días tejemos juntas y juntos, una nación que teje con sus mujeres independencia y soberanía”, expresó.

El Dato: La presidenta entregó condecoraciones y reconocimientos a mujeres destacadas de las Fuerzas Armadas en presencia de mandos militares y autoridades federales.

En un evento en el Campo Marte, la mandataria federal estuvo acompañada por su gabinete legal y ampliado, por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, y por cientos de mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas, frente a quienes destacó que “la igualdad no es un favor, sino un derecho de las mujeres”.

“Quiero decirles que el reconocimiento que hoy hacemos no es sólo simbólico, es también un compromiso con ustedes de seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia; un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión”, resaltó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que las mujeres, particularmente quienes integran las Fuerzas Armadas, son “tejedoras de la patria” y reconoció la labor de las militares en la defensa y construcción del país.

“Decidimos iniciar este reconocimiento a las mujeres de México con las mujeres que tejen la patria desde sus responsabilidades más altas: su defensa”, dijo.

La Presidenta reivindicó la figura de las mujeres dentro de las secretarías de la Defensa (Defensa), la Fuerza Aérea (FA), la Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), así como a cadetes del Heroico Colegio Militar, pues apuntó que, por décadas, les fueron cerradas las puertas. Pero hoy, explicó, ocupan espacios estratégicos y operativos a los que se entregan con disciplina, valor y amor a la patria.

“Detrás de cada uniforme hay una historia: hay una hija, una madre, una hermana, una compañera, una pareja. Todas ustedes han tenido que equilibrar la exigencia del servicio con el amor a sus familias; han tenido que despedirse de sus hijos, de sus madres, de sus parejas, para cumplir con una misión o estar lejos de casa, para proteger a otras familias mexicanas”, reconoció.

La titular del Ejecutivo federal anunció que, durante todo el mes de marzo, su administración hará una serie de reconocimientos a las mujeres de distintos sectores: desde la ciencia hasta las fábricas; del campo a la ciudad; de las trabajadoras del hogar hasta las heroínas de la historia.

“El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres trabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigir justicia, respeto y derechos plenos”, informó.

Además, reiteró su compromiso para avanzar hacia instituciones más incluyentes y libres de discriminación por temas de género: “Es un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar el lugar que merece”.

Acompañada por el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Presidenta señaló que este mes estará dedicado a reconocer a las mujeres mexicanas en distintos ámbitos de la vida pública y social.

La ceremonia estuvo apegada al protocolo militar, por lo que Sheinbaum Pardo estuvo flanqueada por los titulares de la Defensa Nacional y la Semar.

Al acto también acudieron representantes de los tres poderes de la Unión. En el Poder Legislativo, las presidentas de las cámaras de Diputados y de Senadores, la panista Kenia López y la morenista Laura Itzel Castillo, respectivamente.

En el evento estuvo presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Hugo Aguilar Ortiz, así como la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y el gabinete legal y ampliado de la Presidenta, encabezado por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.

Destacan acciones de una política exterior feminista

La Secretaría de Relaciones destacó las principales acciones emprendidas en el marco de la Política Exterior Feminista.

Bajo el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Cancillería ha emprendido acciones afirmativas para que el Servicio Exterior Mexicano sea paritario. Además, los concursos de ascenso en curso buscan que las brechas de disparidad de género se cierren aún más.

“Ampliamos la capacitación para la igualdad. Durante 2025 y 2026, agregamos nuevos cursos de formación en igualdad sustantiva y política exterior feminista, cuidados y migraciones, y nuevas masculinidades, impartiendo más de tres mil capacitaciones a personal de la SRE”, señaló en su red social X.

El Tip: El mensaje de la SRE detalló la adopción de acciones afirmativas para alcanzar la paridad en el Servicio Exterior Mexicano.

El comunicado advierte que la secretaría ha consolidado una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad de cuidados bajo el compromiso de Tlatelolco, firmado durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: “Mediante el Protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género fortalecimos las acciones del personal consular, garantizando el respeto de los derechos de las niñas y mujeres mexicanas en línea con la igualdad sustantiva como derecho constitucional”.

La dependencia, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que la Política Exterior Feminista se fortaleció, a través de la participación internacional, con proyectos de cooperación triangular establecidos con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán); acuerdos suscritos con Chile, Colombia, Francia y España; la colaboración con ONU-Mujeres, el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, entre otros.