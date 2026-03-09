Las Ateneas frenan al bloque negro

Una mujer trepa una de las bardas que protege Palacio Nacional.

Miles de mujeres marcharon el domingo por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, en una jornada que combinó símbolos de paz y episodios de vandalismo; sin embargo, los incidentes resultaron significativamente menores a los registrados en años anteriores.

El bloque negro, colectivo de mujeres encapuchadas vestidas de negro y con el rostro cubierto, protagonizó pintas en muros, cortinas de negocios y mobiliario urbano, así como la ruptura de cristales de algunos edificios y locales a lo largo de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.

La policía capitalina confiscó martillos, aerosoles y brocas, pero optó por una contención sin detenciones masivas.

La jornada arrancó con una imagen que contrastaba con la tensión de años previos: sobre Paseo de la Reforma, algunas de las miles de participantes se acercaron a las filas de mujeres policía del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desplegadas para escoltar y resguardar los contingentes, y les entregaron flores.

El gesto, breve y silencioso, anticipaba una marcha que, pese a los focos de violencia, mantendría un tono predominantemente reivindicativo.

El orden de la movilización respetó el protocolo establecido en años anteriores: las madres víctimas de feminicidio abrieron el recorrido, seguidas por mujeres con discapacidad y familias que asistieron acompañadas de menores de edad.

Los diversos colectivos avanzaron por Reforma coreando consignas como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

En la Glorieta del Caballito, integrantes del bloque negro realizaron pintas sobre la escultura emblemática, una de las primeras acciones de vandalismo registradas durante el recorrido.

La tensión escaló alrededor de las 15:00 horas. Sobre avenida 5 de Mayo, cuando la agrupación Ateneas se desplegó a lo largo de la vialidad, metros antes de llegar al Zócalo, donde encapsuló a un grupo de manifestantes del bloque negro.

El operativo permitió retirarles martillos, aerosoles y brocas. Durante aproximadamente diez minutos, el avance de la marcha se detuvo mientras el resto de las participantes coreaba insistentemente: “Que las suelten, que las suelten”. Pasado ese lapso, la columna retomó su camino hacia el Zócalo.

La escena se repitió al menos en dos ocasiones más sobre la misma avenida. En esos momentos, un número considerable de manifestantes respondió con una muestra de movilización pacífica: se hincaron en el pavimento, alzaron el puño cerrado y guardaron silencio. La imagen, que duró apenas unos minutos, fue una de las más potentes de la jornada.

Sin embargo, la confiscación de herramientas no frenó del todo al bloque negro. Nuevas integrantes del colectivo reaparecieron portando martillos y aerosoles, y continuaron golpeando las cortinas metálicas de negocios y realizando pintas en fachadas duarante el recorrido.

A su paso por una tienda de ropa deportiva y una sucursal bancaria en la calle 5 de Mayo, diversos grupos pequeños de mujeres encapuchadas dejaron su huella en muros y cortinas.

En avenida Juárez, el vandalismo se extendió a esculturas y edificios: cristales rotos y grafitis marcaron el trayecto. Lo mismo ocurrió en varios tramos de Paseo de la Reforma, donde los muros de distintos comercios y espacios públicos amanecerán este lunes con pintas alusivas a la lucha feminista.

En paralelo a dichos actos, el bloque negro también lanzó botellas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se mantuvieron a la expectativa sin responder con fuerza. Cerca del Zócalo, algunas integrantes del bloque negro fueron vistas coordinando contingentes sobre 5 de Mayo, en los minutos previos a que la marcha llegara a la Plancha.

Pese a todo, el saldo de la jornada fue distinto al de años anteriores, cuando los enfrentamientos y los daños materiales dominaron la cobertura del 8M en la capital. Esta vez, la violencia fue acotada, los operativos policiales resultaron relativamente efectivos y la mayoría de las miles de participantes completaron el recorrido sin incidentes. Las autoridades capitalinas no reportaron personas detenidas al cierre de esta edición.