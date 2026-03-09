Marchas fueron pacíficas por 8M, afirma Sheinbaum

Al realizar un balance de las movilizaciones que se realizaron a lo largo del país con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las marchas se realizaron en condiciones pacíficas y fueron pocos los disturbios en donde, afirmó, participaron varios hombres.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la exigencia de las mujeres que salieron a las calles se centraron en exigir justicia y un cese a la violencia.

“En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de cien mil mujeres pacífica, pues demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas”, dijo. Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en su conferencia de prensa, realizada en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Al hablar de los disturbios que se registraron, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que fueron pocos y llamó la atención sobre la participación de hombres en los mismos.

“Una parte pues ya de un grupo muy pequeño que hace actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, pues no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos ni siquiera en una buena parte de las mujeres, algunas mujeres, pero una parte ya pues de personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser consultada sobre cómo ha sido recibir cuestionamientos a su cargo al ser la primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó: “nos tocó un momento en donde nos toca demostrar los resultados de la transformación”.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que también le tocó demostrar que la primera mujer dará resultados en su gobierno.

“Al mismo tiempo me toca el propósito demostrar que una mujer, la primera mujer presidenta, puede lograr los resultados. Entonces es un reto doble. Y en efecto, a veces a las mujeres nos piden lo doble que a los varones, que a los hombres para poder demostrar que en efecto podemos hacer lo que un varón ha hecho en la historia. Y creo que lo estamos demostrando, como lo han demostrado compañeras, la jefa de gobierno, gobernadores en nuestro país”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

