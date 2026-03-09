¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de marzo

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $32.80 el kilo
  • Papa blanca: $26.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $39.80 el kilo
  • Melón chino: $20.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Piña de miel: $17.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Toronja Sangría: $29.80 el kilo
  • Zarzamora, frambuesa o blueberry: $44.80 la charola de 170 gramos
  • Cebolla blanca: $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Calabaza italiana/criolla: $34.80 el kilo
  • Lechuga romana: $11.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
  • Chile serrano: $49.80 el kilo
  • Ajo a granel: $16.90 los 100 gramos
Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $36.00 el kilo
  • Mero entero: $199.00 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $109.00 el kilo
  • Steak de atún aleta amarilla: $299.00 el kilo
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 la pieza
  • Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $143.00 el kilo
  • Filete basa sin piel Valley Food Fresh 500 gramos: $59.00
  • Filete basa blanco sin piel Valley Food Fresh 1kg: $109.00
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 el kilo
  • Carne para deshebrar de res rancho Don Francisco selecta: $219.00 el kilo
  • Nugget de pechuga de pavo: $84.00 el kilo

