Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de marzo

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $32.80 el kilo

Papa blanca: $26.80 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $39.80 el kilo

Melón chino: $20.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Piña de miel: $17.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Toronja Sangría: $29.80 el kilo

Zarzamora, frambuesa o blueberry: $44.80 la charola de 170 gramos

Cebolla blanca: $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Calabaza italiana/criolla: $34.80 el kilo

Lechuga romana: $11.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya

Chile serrano: $49.80 el kilo

Ajo a granel: $16.90 los 100 gramos

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $36.00 el kilo

Mero entero: $199.00 el kilo

Filete de mojarra de granja congelado: $109.00 el kilo

Steak de atún aleta amarilla: $299.00 el kilo

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 la pieza

Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $143.00 el kilo

Filete basa sin piel Valley Food Fresh 500 gramos: $59.00

Filete basa blanco sin piel Valley Food Fresh 1kg: $109.00

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 el kilo

Carne para deshebrar de res rancho Don Francisco selecta: $219.00 el kilo

Nugget de pechuga de pavo: $84.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT