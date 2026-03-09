Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de marzo

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de marzo
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $32.80 el kilo
- Papa blanca: $26.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $39.80 el kilo
- Melón chino: $20.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Piña de miel: $17.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Toronja Sangría: $29.80 el kilo
- Zarzamora, frambuesa o blueberry: $44.80 la charola de 170 gramos
- Cebolla blanca: $13.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Calabaza italiana/criolla: $34.80 el kilo
- Lechuga romana: $11.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
- Chile serrano: $49.80 el kilo
- Ajo a granel: $16.90 los 100 gramos
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $36.00 el kilo
- Mero entero: $199.00 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $109.00 el kilo
- Steak de atún aleta amarilla: $299.00 el kilo
- Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 la pieza
- Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $143.00 el kilo
- Filete basa sin piel Valley Food Fresh 500 gramos: $59.00
- Filete basa blanco sin piel Valley Food Fresh 1kg: $109.00
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $119.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $156.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $168.90 el kilo
- Carne para deshebrar de res rancho Don Francisco selecta: $219.00 el kilo
- Nugget de pechuga de pavo: $84.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT