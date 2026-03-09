Lista en 2 meses, planta de moscas estériles para GBG

Productores aplican tratamiento sanitario al ganado infestado por el gusano barrenador, en imagen de archivo.

La Presidenta confirmó que la construcción de la planta de moscas estériles que se utilizarán para combatir la plaga de gusano barrenador estará lista en dos meses.

Se trata de instalaciones en el estado de Chiapas, en las que también participa el gobierno de Estados Unidos como parte del acuerdo al que se llegó desde el año pasado.

“Por otro lado, está por terminarse ya la fábrica de moscas. Yo creo que en dos meses se termina, está en Chiapas. También lo vamos a presentar”, dijo.

Agregó que junto al programa Sembrando Vida se trabaja en la colocación de trampas que ayudan a eliminar las larvas del insecto.

El Tip: Sembrando Vida es un programa federal para el bienestar social de agricultores que impulsa la autosuficiencia alimentaria con el uso de sistemas productivos agroforestales.

Larva del gusano barrenador del ganado, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

“También se hizo un trabajo en donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer trampas, no solamente la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y entonces elimine la larva, sino trampas que no son muy complejas que permiten que caigan ahí las moscas y con esto pues disminuir el número de este insecto que tiene la afectación del gusano barrenador”, dijo.

Ante el cierre a las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos, que se ha extendido por casi 15 meses, la mandataria comenzó que al sector ganadero le ha ido favorablemente porque se ha conseguido la venta de la carne dentro del mercado.

“Aún con la frontera cerrada, de todas maneras, pudieron tener el mercado y además aumentaron los precios. Entonces, aún con las dificultades tuvieron la posibilidad de seguir teniendo el negocio relacionado con la producción de carne”, dijo.

