Sheinbaum conversa con Lula da Silva y acepta visitar Brasil entre junio y julio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó este lunes la invitación de su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para visitar Brasil entre junio y julio.

Al comentar en redes sociales sobre la charla sostenida, la mandataria federal únicamente mencionó que el objetivo fue abordar los proyectos que ambos países trabajan de manera conjunta .

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, dijo.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto. pic.twitter.com/C8Rex6PIOF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

Por separado, Lula señaló que conversaron sobre sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre México y Brasil, especialmente en el ámbito energético.

Durante el enlace telefónico, el mandatario brasileño también invitó a Sheinbaum a explorar “nuevas oportunidades de negocio”, y le sugirió organizar una reunión entre empresarios de ambos países.

“Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorara nuevas oportunidades de negocio. La presidenta aceptó la invitación para la visita, que se prevé tendrá lugar entre junio y julio de este año ”, comentó en la red social X.

En los meses recientes se ha robustecido la relación entre ambos países por medio de convenios que buscan complementarse mutuamente en materia farmacéutica, desarrollo tecnológico e incluso también el aéreo , pues es de recordar que México adquiere aviones Embraer a dicho país para reforzar la flota de Mexicana de Aviación.

