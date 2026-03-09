Sheinbaum niega que AMLO ingresó a Hospital Militar por problemas de salud

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya presentado problemas de salud, como se aseguró este fin de semana.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las declaraciones que circularon este fin de semana, en donde se aseguró que Andrés Manuel López Obrador se encontraba hospitalizado en instalaciones militares, no fueron certeras y las calificó de irresponsables.

Claudia Sheinbaum Pardo comparó la situación con la divulgación de información falsa que se compartió cuando se realizó el operativo contra el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Claudia Sheinbaum Pardo airmó que esto no le afecta a ella como mandataria, sino al país.

“Pero de todas maneras es muy importante que sepamos cuando vemos las redes sociales que hay muchísima información falsa, fake news y no es solo algo que se use en México. Es algo a nivel internacional”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa, realizada este lunes en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR