Sheinbaum pide a Gabinete federal ‘acelerar el paso’ en Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este lunes con el Gabinete federal para valorar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sobre el que pidió “acelerar el paso”.

Después de su conferencia matutina, la mandataria recibió en Palacio Nacional a titulares de las dependencias federales para que expusieran el desarrollo de las acciones a cargo de cada uno.

A la salida, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, comentó que el llamado de Sheinbaum fue el de ir más rápido en la puesta en marcha de los proyectos .

-“¿Cómo avanza el Plan Michoacán?, ¿qué les dice la Presidenta?”, se le preguntó.

-“Que hay que acelerar el paso, que ciertos programas no los quieren dispersos, que vamos bien pero nos falta acelerar el paso”, dijo.

Sin ofrecer más detalles, comentó que habrá de trabajarse en acoplar los programas que se entregan a la población y que actualmente se dispersan bajo las reglas de operación que rigen a cada uno.

“No, bueno, ciertos apoyos que están están ahorita por reglas , este, que son muchos y bien importantes, pero si los priorizamos a ciertas zonas”, dijo.

Al consultarle si el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, estuvo presente, comentó que no estuvo presencialmente.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se puso en marcha el 9 de noviembre de 2025, después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre de ese año.

