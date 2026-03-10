› Acelerador al Plan Michoacán

Reportan desde Palacio Nacional que la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo ajustes ayer con las y los funcionarios que están involucrados con el Plan Michoacán por la paz y la justicia, lanzado en noviembre de 2025 para contener la violencia en esa entidad desde varios frentes, a raíz del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según indicó la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Vega, una de las servidoras públicas que asistió a la junta de Gabinete, la mandataria pidió que los programas alrededor de esta estrategia no se dispersen y que estén bien focalizados de tal manera que den resultados contundentes. “Que vamos bien, pero nos hace falta acelerar el ritmo”, dijo Vega a representantes de los medios de comunicación que aguardaban tras la reunión. Si bien la titular de Sedatu no precisó qué programas estarían en riesgo de dispersión, sí dejó ver el seguimiento puntual que da la Jefa de Estado a las prioridades de su administración.