La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la reducción en las comisiones bancarias que se cobran en los pagos con tarjeta o vales de combustible en las gasolineras del país como parte del acuerdo para ofrecer las condiciones para que este sector empresarial reduzca el precio del combustible, particularmente el diésel.

Al arranque de su conferencia de prensa, la mandataria subrayó que el convenio se alcanzó junto al Banco de México (Banxico), asociaciones bancarias y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para dar solución a una de las peticiones que los gasolineros hicieron en la reunión de la semana pasada donde aceptaron reducir los costos de los energéticos con el apoyo gubernamental.

El Dato: La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que el acuerdo establecido es únicamente por seis meses para ser evaluado posteriormente y pueda ser sujeto a cambios o ajustes.

“Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México y las distintas asociaciones, coordinado por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque al disminuir las comisiones, va a bajar más el precio de la gasolina y del diésel. Mañana tenemos una reunión con las empresas gasolineras y las estaciones de servicio. Y el objetivo es seguir disminuyendo el precio del diésel; y lo más importante, apoyar la economía de las familias mexicanas”, sostuvo Sheinbaum.

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El titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, expuso que uno de los problemas hallados es que 47.4 por ciento de las compras de combustibles aún se hacen en efectivo; además, pagar con tarjeta o vale cuesta una comisión a la gasolinera y eso hace que una parte de esta cuota se traslade al consumidor. A esto se suman los conflictos internacionales que alteran los precios de los energéticos en el mundo.

En acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), el Gobierno implementará descuentos a las comisiones que se cobran con el uso de tarjetas emitidas por bancos, es decir, que dejarán de cobrar la cuota de intercambio, que corresponde al 80 por ciento de la comisión.

LA PRESIDENTA con Édgar Amador, ayer, al presentar el acuerdo con gasolineros. ı Foto: Especial

En cuanto a los vales, se establecerá un descuento en las comisiones por la recepción de éstos, usados por el sector transportistas y logístico. El incremento que se cobraba a las gasolineras, de 0.45 por ciento por pagos con tarjetas de débito y de 1.0 por ciento por las de crédito, así como 0.45 por ciento a los vales, ahora quedarán en cero por ciento. La medida estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre.

Amador Zamora explicó que esto únicamente tendrá efecto en el pago digital, lo cual se espera abone a disminuir los pagos en efectivo: “La medida regulatoria que emitirán la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, es lo que permitirá que el acuerdo arranque a partir del primero de mayo sin mayor burocracia. Los consumidores, las gasolineras, nadie va a tener que hacer absolutamente ningún trámite a partir de la publicación de esta disposición, para hacer efectivo el primero de mayo. ¿Cuál es el objetivo? Cuidar la economía de las familias mexicanas, protegerlas contra el aumento en los precios internacionales de la energía, en los mercados extranjeros, en un marco de diálogo, de comunicación, de acuerdo con todos los sectores”, expresó el funcionario federal.

En representación de la banca, Emilio Romano Mussali, presidente del Consejo Directivo de la ABM, subrayó que el acuerdo es apenas una primera etapa para eliminar el uso de efectivo en gasolinerías y casetas, como lo propone el Gobierno.

El empresario explicó que esto, además de representar una mayor transparencia en el uso y curso del dinero, permitirá a la población abrirse a un historial crediticio y servicios financieros, así como reducir el uso del dinero de manera ilícita.

La Presidenta recordó que este martes sostendrá una reunión con los gasolineros para alcanzar a un pacto en la reducción del precio del combustible, sobre todo, del diésel. También que buscarán disminuir la circulación del efectivo en el país.

Incumple precio del diésel más del 20% de estaciones

› Por Yulia Bonilla

Más del 20 por ciento de los establecimientos gasolineros en el país han incumplido el acuerdo para que el diésel no se comercialice por arriba de los 28.28 en México, detalló el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Al participar en la conferencia matutina, el funcionario expuso que 71.64 por ciento de los establecimientos comerciales han dicho combustible a menos de 28.28 pesos; en tanto, 7.79 por ciento lo vende entre 28.29 y 28.50, y 20.57 por ciento restante la oferta por arriba de los 28.51 pesos.

El Tip: Cumple Financiera para el Bienestar medio año en ubicarse como la mejor remesadora para mexicanos en el extranjero.

El procurador dijo que se ha mantenido el plan de colocar lonas en aquellos establecimientos que comercialicen los combustibles por arriba de los precios acordados con la federación, derivado de local en la última semana se llevaron a cabo 107 visitas y se colocaron 18 lonas en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla como Querétaro y Sinaloa.

Dijo confiar en que bajar las comisiones por uso de tarjeta y vales, aumentará el cumplimiento: “Y como lo acaba de decir la Presidenta, con el anuncio de hoy, seguramente las estaciones van a cumplir al 100 por ciento en vender diésel en menos de 28 pesos”.

Expuso que, por cada 400 dólares, Finabien da siete mil 102 pesos con 51 centavos, lo que la ubica como la mejor opción en remesadoras.

Informó que en abril, la Revista del Consumidor cuenta con un estudio sobre artículos que consumen las y los menores, por el Día del Niño.