Aureliano Hernández Palacios Cardel es designado nuevo titular de la ASF

Cámara de Diputados elige a la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación.

La Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, a partir del próximo 15 de marzo.

Tras la votación por cédula y el escrutinio que se extendió por casi dos horas, Hernández Palacios Cardel fue elegido por mayoría calificada de 472 votos como auditor superior de la Federación.

Más temprano, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó por unanimidad de 37 votos la terna conformada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, quienes recibieron uno y seis votos, respectivamente.

El proceso de elección y designación de la persona titular de la ASF inició el pasado 18 de febrero, con la emisión de la convocatoria pública, la postulación de candidatas y la revisión de las solicitudes. Posteriormente, se llevaron a cabo las entrevistas y la evaluación de 92 perfiles, conforme a los plazos establecidos en el artículo 84 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

