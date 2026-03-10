CIDH otorga medidas cautelares a familia de persona desaparecida en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la familia del adolescente Juan José Arias Corona, al considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida e integridad personal en México.

En un comunicado emitido el 10 de marzo de 2026, el organismo informó que la decisión fue adoptada el 9 de marzo, luego de analizar la solicitud presentada ante el sistema interamericano de derechos humanos.

De acuerdo con la información expuesta ante la Comisión, el adolescente Juan José Arias Corona se encuentra desaparecido desde el 19 de julio al igual que otro adolescente del que no se expone el nombre, pero que no ha sido localizado desde el 28 de diciembre de 2025, respectivamente, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Asimismo, se reportó que Marisela Solís Figueroa, madre buscadora y familiar de las víctimas, ha sido objeto de intimidaciones y amenazas tras presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Según el expediente, las medidas de protección que se le habían otorgado fueron revocadas en octubre de 2025.

El Estado mexicano informó a la Comisión que ha realizado diversas diligencias para localizar a las personas desaparecidas, entre ellas: apertura de investigaciones, solicitudes de información a autoridades federales y estatales, análisis de videograbaciones, emisión de fichas de búsqueda, y operativos de campo

También indicó que se implementaron medidas de vigilancia domiciliaria y auxilio policial para Marisela Solís Figueroa, además de gestiones para su posible incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Tras analizar el caso, la CIDH consideró que el riesgo persiste mientras no se determine el paradero de las personas desaparecidas, además de señalar que no existe un análisis de riesgo actualizado para la familia.

Con base en el artículo 25 de su reglamento, el organismo solicitó al Estado mexicano: “redoblar los esfuerzos para localizar a Juan José Arias Corona y a su hijo J.J.A.S., mediante un plan de búsqueda con resultados medibles y con participación de la familia.”

También solicito facilitar la entrega inmediata de toda la información disponible sobre su posible destino; esclarecer la posible participación de agentes estatales en los hechos denunciados; adoptar medidas de protección, con enfoque de género, para salvaguardar la vida e integridad de Marisela Solís Figueroa, su hija y su nieta; acordar las acciones con los familiares y representantes de las víctimas e informar sobre las investigaciones para evitar la repetición de los hechos.

La CIDH subrayó que la adopción de medidas cautelares no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso, ni implica prejuzgar sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL