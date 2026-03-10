El CJNG elevó 75% cuota de letalidad en sexenio de AMLO

Más del 75% de muertes en ese sexenio, de ese grupo

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinó a 55 mil 380 personas durante el periodo 2019-2024, los años que gobernó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La cifra casi triplica el número de muertes atribuidas a esa organización criminal en su primera década de existencia, 2010-2018.

De acuerdo con una revisión de la base de datos del observatorio académico de conflictos armados de la Universidad de Uppsala, Suecia, de 2010, considerado el año de la fundación del CJNG, a 2018, el último año de la administración del priista Enrique Peña Nieto, este grupo liderado por el capo abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ultimó a 19 mil 798 personas.

El Dato: Erick valencia, El 85, uno de los fundadores del CJNG, se declarará culpable de narcotráfico en la audiencia de abril, tras llegar a un acuerdo con autoridades de EU.

Significa, según las estadísticas, que el Cártel Jalisco cobró su mayor cuota letal en el sexenio anterior, cuyo combate al crimen organizado se caracterizó por la política de “abrazos, no balazos”, defendida por el expresidente.

Fue en ese periodo cuando el CJNG se consolidó como objetivo prioritario tanto para las autoridades mexicanas como para el gobierno de Estados Unidos, además por el avance de su influencia territorial que lo llevó a desplazar al Cártel de Sinaloa, que por décadas había conservado la hegemonía en los estados mexicanos.

La información del observatorio sueco también revela que la administración de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, acumuló más de la mitad de las muertes por violencia no estatal en más de 30 años.

Según los registros, durante los años completos bajo su mandato, 2019-2024, se reportaron 73 mil 187 muertes por violencia no estatal, lo que representa el 52.36 por ciento de las 139 mil 762 de las que se tuvo registro en el periodo 1989-2024.

La base de datos de Uppsala detalla que una gran proporción de la estadística mortal de la violencia no estatal durante la administración López Obrador se atribuyó al CJNG, ya que, de las más de 73 mil muertes reportadas durante ese gobierno, 55 mil 380 estuvieron relacionadas con esa organización criminal, es decir, el 75.6 por ciento de los casos.

Las consideraciones adjuntas a la base de datos citada destacan que México experimentó un notable aumento de la violencia no estatal después de la hegemonía del PRI.

“Esto surgió principalmente en forma de poderosos cárteles criminales, como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, luchando entre sí por el dominio sobre las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos”, dice.

El análisis histórico también se detiene en 2006, cuando el Gobierno de México, bajo la administración del panista Felipe Calderón, “atacó agresivamente a los cárteles de la droga mexicanos utilizando fuerzas tanto civiles como militares”, lo que resultó en “cantidades sustanciales de violencia”.

En este apartado aclara que, ante una falta de compatibilidad en la información, no fue posible incluir estas muertes en el apartado de violencia estatal, al no cumplir con los criterios de la base de datos para esa categoría.

Finalmente, el análisis indica que 2024, el último año en su conteo, que coincide con el último del Gobierno lopezobradorista, representó un punto de inflexión en la violencia criminal organizada, marcada por la fragmentación y las cambiantes rivalidades entre los cárteles.

“En el estado de Sinaloa, estalló un importante conflicto interno entre las facciones del Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapitos, tras el arresto en julio de Ismael, El Mayo, Zambada, líder de Los Mayos”, indica.

“Su supuesta entrega por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, uno de los líderes de Los Chapitos, provocó intensos combates en la capital del estado, Culiacán, y municipios cercanos a partir de septiembre, mientras Los Chapitos y Los Mayos se atacaban entre sí, a civiles y a fuerzas estatales”, agrega el análisis.

A finales de ese año, se precisa en el informe de Uppsala, el conflicto había matado a más de 600 personas y dejado a cientos desaparecidas.

En ese mismo año, en el sur de México, “el estado de Chiapas vio una creciente violencia entre CJNG y el Cártel de Sinaloa, mientras ambos grupos buscaban el control de rutas fronterizas estratégicas hacia Guatemala”.

También distingue la apertura de otro frente en el también sureño estado de Tabasco, “cuando el CJNG se enfrentó con su rival local La Barredora, principalmente por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y combustible, lo que provocó un número récord de homicidios en el estado”.

GENERADOR DE MUERTE ı Foto: Especial

Sheinbaum revira a Trump: Ni armas para los cárteles ni Ejército de EU

› Por Yulia Bonilla

Después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a México como “epicentro de la violencia del narcotráfico en el continente americano” e insistiera en su intención de intervenir en el combate a los cárteles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no se admitirá el ingreso de tropas estadounidenses al país y reiteró el llamado a que se realicen más esfuerzos desde Washington para frenar el tráfico de armas que abastece a los cárteles.

En conferencia de prensa, recalcó que el mandatario del vecino país ha reconocido por cuenta propia y de manera pública que el Gobierno mexicano se niega a aceptar cualquier intervención, lo cual afirmó que se mantendrá.

La presidenta Sheinbaum conversó ayer con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y aceptó visitar ese país entre junio y julio próximos. ı Foto: Especial

El Dato: El presidente Trump anunció el sábado la formación del Escudo de las Américas, el cual describió como una “acción militar para erradicar los cárteles criminales”.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que: cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no; porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no.

“Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no”, expresó.

En declaraciones realizadas este fin de semana, el republicano insistió en su plan para debilitar a las organizaciones delincuenciales en la región.

12 países fueron invitados a formar Escudo de las Américas

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, declaró.

En ese contexto, la mandataria mexicana mencionó que si aquel país detuviera el trasiego de armas que llegan desde su territorio a los grupos de la delincuencia organizada, entonces éstos no tendrían las posibilidades para delinquir como lo hacen.

“Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, comentó Sheinbaum Pardo.

Recordó que 75 por ciento de las armas que tiene el crimen organizado en México es de origen estadounidense, por lo que insistió en el llamado a que el gobierno de Trump puede ayudar si emprende acciones contra el trasiego de armamento.

75 por ciento de las armas decomisadas en México son de EU

“Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75 por ciento, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Entonces, eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, dijo.

Destacó que desde su gobierno se ha conseguido disminuir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, como lo es el fentanilo, cuyo cruce ilegal bajó 50 por ciento.

“Vamos a seguir trabajando porque no queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo. Pero hay una parte muy importante que hay que trabajar que es en la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos y en México estamos haciendo lo propio desde las escuelas y con las campañas en contra del consumo de drogas”, mencionó.

La Presidenta reiteró que ambos países tienen un entendimiento para atender la seguridad desde las acciones que a cada uno le corresponden en su propio país, sin intervenir en la soberanía del otro.

“Hay un entendimiento con ellos, que ha dado resultados. Entonces, en las reuniones que hay con el Departamento de Estado, con el Comando Norte y la Defensa, hay acuerdo en el trabajo que estamos haciendo.

“Entonces, vamos a seguir colaborando en ese marco con nuestros cuatro principios; principal: el respeto a nuestra soberanía y nuestro territorio. Y ahí donde hay colaboración en inteligencia y otros temas, normalmente es a petición del Gobierno de México”, dijo.

Incautan 2 toneladas de cocaína en Acapulco

› Por Tania Gómez

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente dos toneladas de cocaína durante labores de vigilancia marítima y aérea en las costas de Acapulco, Guerrero, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo requirió el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para localizar y asegurar el cargamento.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó el impacto acumulado de este tipo de acciones. “En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”, señaló.

80 bultos con esta droga se decomisaron durante el operativo

El Gabinete de Seguridad precisó que la incautación se produjo como resultado de tareas de inteligencia y monitoreo costero permanente que las fuerzas navales mantienen en el Pacífico mexicano.

El puerto guerrerense de Acapulco, uno de los puntos de tránsito de estupefacientes en la costa del Pacífico, ha sido escenario de diversos operativos antinarcóticos en los últimos meses. Las autoridades subrayaron que decomisos de esta magnitud golpean directamente la economía de los grupos delictivos al cortarles una fuente clave de financiamiento.

El Dato: El Gabinete de Seguridad mantendrá los operativos de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas

Personal de la Marina, ayer, tras la incautación de droga en Acapulco. ı Foto: Especial

El operativo también recibió el reconocimiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad mexicano a través de una publicación en la red social X. En su mensaje, el diplomático expresó:

“Reconozco al @GabSeguridadMX por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero. Acciones como ésta se suman a las más de 60 toneladas de droga ya incautadas en el mar por autoridades mexicanas. Estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de nuestras dos naciones y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta

@Claudiashein, nuestros países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes.”

El diplomático estadounidense subrayó que operativos de este tipo fortalecen la protección de la salud y la seguridad en ambos países, y son resultado de la cooperación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.