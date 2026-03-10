› Gasolineros a raya

Comentan que son dignas de mención las gestiones que se han hecho desde el Gobierno de México para evitar que el costo por litro de gasolina se dispare en nuestro país, en medio de un alza del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Este lunes, la administración federal anunció que renovaría el acuerdo con gasolineros para que el litro de Magna se quede dentro del límite de los 24 pesos. Incluso dijeron que se analiza con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, si, para mantener a raya los precios del combustible, se activa un mecanismo que implique la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para que la gas no se nos vaya al cielo, un protocolo que ya se usó en 2022, cuando aumentaron los precios del crudo debido a la guerra en Ucrania. Pero mientras se analiza esa medida, ayer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, salió a dar más señales de calma, al presumir que por ahora el precio promedio de la gasolina regular en México se ha mantenido por debajo de los 24 pesos.