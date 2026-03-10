› Hoy, la terna a la ASF

Nos cuentan que será este martes cuando la Comisión de Vigilancia defina la terna de la que saldrá el nombre de quien se convertirá en la nueva o nuevo Auditor Superior de la Federación. Es sabido que una de las grandes incógnitas es si David Colmenares resulta reelecto, con lo cual podría estar al frente de ese organismo por ocho años más. Fue el diputado Javier Herrera quien informó que ayer concluyó el plazo para terminar el proceso de evaluación de los 77 candidatos entrevistados la semana pasada. “La terna tiene que estar conformada el miércoles, de acuerdo con la Ley de Fiscalización, ¿cuándo sube a Pleno?, es meramente potestad de los trabajos entre la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva. Yo ya avisé… que el día de mañana estaremos sesionando y el día de mañana tendremos una terna para que en la Junta de Coordinación Política puedan determinar cuándo sube al Pleno”.