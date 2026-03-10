Morena aprueba en comisiones reforma electoral sin apoyo del PVEM y el PT

Avanza reforma electoral en comisiones sin el apoyo del PVEM ni el PT.

Sin el respaldo de los partidos aliados, Morena aprobó, con 45 votos a favor, 39 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de la reforma electoral en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados.

Aunque la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanzó por la mayoría de Morena, su aprobación en el Pleno —prevista para este miércoles—, parece improbable debido al rechazo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante su participación, la diputada Abigail Arredondo Ramos calificó la reforma electoral como una “locura que golpea nuestra democracia”, y adelantó que el grupo parlamentario del PRI votará en contra.

Reprochó que el dictamen no incluya las opiniones de académicos, especialistas, legisladores, activistas y ciudadanos que participaron en las audiencias públicas, al afirmar que la iniciativa fue impuesta desde la Presidencia y que busca “un control absoluto del poder”. “Quieren eliminar la competencia porque no toleran la crítica” , apuntó.

El PT se apartó de la iniciativa presidencial, toda vez que, indicó el diputado Pedro Vázquez Gonzáles, “consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades , ni cerradas todas las puertas para que el movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de nuestra Presidenta”.

Aunque el Partido Verde reconoció “la visión de Estado” de la iniciativa, el diputado Ricardo Astudillo Suárez precisó que la bancada no acompañará el dictamen al considerar que “las reformas electorales siempre pueden perfeccionarse mediante el diálogo” .

“Consideramos que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse para garantizar plenamente un principio fundamental de toda democracia: la equidad en la contienda electoral, las reglas de competencia permiten que todas las fuerzas políticas compitan bajo condiciones justas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en los procesos electorales” Ricardo Astudillo Suárez, diputado del PVEM



El panista Homero Niño de Rivera Vela calificó la iniciativa como un “bodrio” y un “panfleto ideológico trasnochado” que “nació muerto” por no lograr un consenso con aliados de Morena.

Durante su participación, reiteró la postura del PAN en contra del dictamen, y recriminó que el dictamen no prohíba o sancione expresamente la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“No se les ocurrió hacer una sola mención, siguen queriendo ser cómplices. Claro que no lo puedan plantear, porque las campañas políticas de Morena han sido pagadas por dinero del crimen organizado ”, acusó.

Su compañero de bancada, Fernando Torres Graciano, insistió en discutir el financiamiento ilegal. El diputado Guillermo Santiago Rodríguez, de Morena, le tomó la palabra, pero únicamente para recordar que el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Al vota a favor del dictamen, la diputada Olga Sánchez Cordero reconoció que es necesario un mecanismo para evitar el financiamiento ilícito , aunque señaló que sería con un paquete de reformas a leyes secundarias.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu cuestionó la modificación a las candidaturas plurinominales, al señalar que implica un retroceso en los derechos políticos de la ciudadanía.

“Rediseñar las reglas para favorecer estructuralmente a los partidos mayoritarios , y con ello limitar a la pluralidad, automáticamente implica reducir los espacios para que la diversidad social se pueda ver reflejada en los órganos de toma de decisiones. Esta reforma, esta propuesta es, entonces, un retroceso”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr