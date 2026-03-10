PT asumirá ‘con orgullo’ el costo político de votar contra la reforma electoral

El PT advirtió que asumirá el costo de no votar por reforma electoral

El Partido del Trabajo (PT) asumirá “con profunda responsabilidad y con orgullo” el costo político de votar en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del grupo parlamentario petista.

La legisladora descartó que la discrepancia genere una ruptura con Morena o con el Ejecutivo federal.

“Todos los costos políticos los hemos asumido con profunda responsabilidad y te puedo decir que con orgullo también. Entonces, esta no será la excepción. Nosotros estamos atentos, dando la cara, dando el debate”, afirmó Bañuelos de la Torre al ser cuestionada directamente sobre si su partido estaba dispuesto a pagar las consecuencias de su postura.

TE RECOMENDAMOS: Retrocede en ranking de libertad México cae cinco posiciones en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión 2025

La senadora subrayó que no es la primera vez que el PT difiere de sus aliados: “No es ni la primera ni será tal vez la última vez en que no tengamos puntos de coincidencia, pero lo hemos expresado y así seguirá siempre siendo en un tono de respeto y con nuestros argumentos”.

Reforma electoral ı Foto: La Razón/IA

Frente a los señalamientos de militantes de Morena que en redes sociales califican al PT y al Partido Verde de “traidores”, Bañuelos de la Torre los consideró “injustos y desproporcionados” y los atribuyó a “voces aisladas que no representan ni al gobierno ni la institucionalidad de los partidos”.

En contraste, destacó las posturas de la propia presidenta Sheinbaum, de los dirigentes de los tres partidos de la coalición y del coordinador senatorial de Morena, Ignacio Mier, a quienes calificó de “voces moderadas y prudentes”.

Sobre la posibilidad de que la reforma no alcance los votos suficientes en San Lázaro, escenario anticipado por Ricardo Monreal, la legisladora fue cautelosa: “Hasta que no conozcamos el resultado de la votación, no sabremos si le tocará ser o no cámara revisora al Senado de la República”.

Respecto a la declaración de la presidenta Sheinbaum en el sentido de que ella ya cumplió con enviar la reforma y que la decisión final recae en los legisladores del PT y del Verde, Bañuelos de la Torre respondió sin rodeos: “Tiene razón. Eso le respondemos y que la admiramos, la queremos, la respetamos”.

La senadora también rechazó hablar de un eventual “Plan B” legislativo al considerarlo prematuro. “Por encima de cualquier reforma, por trascendente que ésta sea, está el privilegiar la unidad de nuestro movimiento”, concluyó.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT