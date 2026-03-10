PVEM marca distancia de reforma electoral; descarta ruptura con Sheinbaum

Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que existen diferencias “en el cómo” con la propuesta de reforma electoral, particularmente en la integración de las 200 diputaciones de representación proporcional y en los mecanismos de financiamiento a partidos políticos; sin embargo, rechazó que ello represente una confrontación con la Presidenta Claudia Sheinbau m Pardo.

“Nosotros hicimos propuestas y estamos en nuestro derecho de defender las propuestas que planteamos en la mesa”, declaró el senador al ser cuestionado sobre si el Partido Verde está dispuesto a asumir el costo político de votar en contra de una iniciativa presidencial.

Sin embargo, el legislador se negó reiteradamente a confirmar en qué sentido votarán los diputados de su partido. “No me corresponde a mí fijar una posición por ellos” , dijo, y llamó a esperar el desarrollo de las comisiones y la sesión de Pleno.

“Todavía hay espacio para la reflexión”, añadió, al señalar que si los 200 distritos de representación proporcional se asignan a las primeras minorías, el partido votaría a favor.

“No nos vamos a confrontar”, reitera Manuel Velasco

Ante la presión de los periodistas, que le preguntaron en varias ocasiones si su partido asumiría las consecuencias políticas de oponerse a la presidenta, el senador fue categórico:

“Nosotros estamos con la presidenta de México y no nos vamos a confrontar con ella” Manuel Velasco, senador del PVEM



Sobre los señalamientos de legisladores de Morena que han tildado a integrantes del Verde de “traidores” por sus reservas a la reforma, el senador rechazó entrar al debate y respondió: “Los legisladores del Verde en muchos casos han incluso sido más leales al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum que muchos compañeros incluso de Morena”.

Alianza se mantiene rumbo al 2027

En cuanto al futuro de la alianza de cara a las elecciones de 2027, el senador confirmó que, por ahora, se mantiene en pie. “A principios de año hubo una reunión entre la dirigente del Verde, la dirigente de Morena y el dirigente del PT, donde ratificaron su deseo de ir juntos”, recordó, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las dirigencias.

El legislador también desmintió versiones que apuntan a que la tensión entre la 4T y sus aliados obedece a un desacuerdo por el reparto de gubernaturas.

“Es completamente falso. No se habló en ningún momento de cuáles son las gubernaturas que pudieran encabezar determinados candidatos”, afirmó, y precisó que la única petición del Verde ha sido que sus candidatos puedan participar en las encuestas internas de selección y que, si ganan, se respete el resultado.

