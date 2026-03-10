‘Que no solo pese el martillo del más fuerte’, dice diputado del PT sobre reforma electoral

Anunció que su bancada se apartará del dictamen durante la discusión en comisiones.

Al hacer uso de la palabra el Diputado Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo, considero: “Que no solo pese el martillo del más fuerte”, esto al posicionarse en contra del dictamen que se discute en comisiones unidas respecto a la reforma electoral.

Vázquez González, del Partido del Trabajo (PT), anunció que su grupo parlamentario se apartará del dictamen de reforma electoral durante la discusión en comisiones unidas de la Cámara de Diputados de México, al considerar que aún no se han agotado todas las posibilidades de diálogo en torno a la propuesta.

Durante su intervención en las comisiones de Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México y Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados de México, el legislador afirmó que el PT ha sido objeto de un “linchamiento mediático” en los últimos días por fijar una postura crítica frente a la reforma.

Vázquez González sostuvo que la posición del partido no responde a intereses particulares ni a la defensa de privilegios, sino a la necesidad de preservar espacios para las voces minoritarias dentro del sistema político.

“Esto no es una postura de mezquindad, de privilegios, de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para que las voces minoritarias tengan representación”, afirmó.

El legislador recordó que el PT surgió de diversos movimientos sociales de finales de la década de 1960, como los estudiantiles, magisteriales, obreros y campesinos, en un contexto en el que —dijo— el sistema electoral mexicano estaba controlado por el Estado.

En su intervención, el diputado evocó momentos clave en la evolución del sistema político mexicano, como las reformas electorales de 1977 y la incorporación de la representación proporcional.

También mencionó a figuras históricas de la izquierda mexicana, entre ellas Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para subrayar la trayectoria de los movimientos que impulsaron cambios democráticos en el país.

El legislador recordó que en 2018 distintas fuerzas políticas respaldaron la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo más de 30 millones de votos, lo que —dijo— representó un mandato ciudadano para transformar el país.

Sin embargo, advirtió que el debate actual sobre la reforma electoral se ha desarrollado en un ambiente de polarización que, a su juicio, no favorece la unidad del movimiento político en el poder.

Por ello, concluyó que el grupo parlamentario del PT decidió apartarse del dictamen al considerar que todavía existen condiciones para construir acuerdos más amplios.

“Consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la cuarta transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta”, señaló en referencia a la mandataria Claudia Sheinbaum.

