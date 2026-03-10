Sheinbaum revira a Trump: Ni armas para los cárteles ni Ejército de EU

La presidenta Sheinbaum conversó ayer con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y aceptó visitar ese país entre junio y julio próximos.

Después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a México como “epicentro de la violencia del narcotráfico en el continente americano” e insistiera en su intención de intervenir en el combate a los cárteles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no se admitirá el ingreso de tropas estadounidenses al país y reiteró el llamado a que se realicen más esfuerzos desde Washington para frenar el tráfico de armas que abastece a los cárteles.

En conferencia de prensa, recalcó que el mandatario del vecino país ha reconocido por cuenta propia y de manera pública que el Gobierno mexicano se niega a aceptar cualquier intervención, lo cual afirmó que se mantendrá.

El Dato: El presidente Trump anunció el sábado la formación del Escudo de las Américas, el cual describió como una “acción militar para erradicar los cárteles criminales”.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que: cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no; porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no.

“Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no”, expresó.

En declaraciones realizadas este fin de semana, el republicano insistió en su plan para debilitar a las organizaciones delincuenciales en la región.

12 países fueron invitados a formar Escudo de las Américas

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, declaró.

En ese contexto, la mandataria mexicana mencionó que si aquel país detuviera el trasiego de armas que llegan desde su territorio a los grupos de la delincuencia organizada, entonces éstos no tendrían las posibilidades para delinquir como lo hacen.

“Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, comentó Sheinbaum Pardo.

Recordó que 75 por ciento de las armas que tiene el crimen organizado en México es de origen estadounidense, por lo que insistió en el llamado a que el gobierno de Trump puede ayudar si emprende acciones contra el trasiego de armamento.

75 por ciento de las armas decomisadas en México son de EU

“Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75 por ciento, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Entonces, eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, dijo.

Destacó que desde su gobierno se ha conseguido disminuir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, como lo es el fentanilo, cuyo cruce ilegal bajó 50 por ciento.

“Vamos a seguir trabajando porque no queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo. Pero hay una parte muy importante que hay que trabajar que es en la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos y en México estamos haciendo lo propio desde las escuelas y con las campañas en contra del consumo de drogas”, mencionó.

La Presidenta reiteró que ambos países tienen un entendimiento para atender la seguridad desde las acciones que a cada uno le corresponden en su propio país, sin intervenir en la soberanía del otro.

“Hay un entendimiento con ellos, que ha dado resultados. Entonces, en las reuniones que hay con el Departamento de Estado, con el Comando Norte y la Defensa, hay acuerdo en el trabajo que estamos haciendo.

“Entonces, vamos a seguir colaborando en ese marco con nuestros cuatro principios; principal: el respeto a nuestra soberanía y nuestro territorio. Y ahí donde hay colaboración en inteligencia y otros temas, normalmente es a petición del Gobierno de México”, dijo.

Senadores urgen a reforzar combate contra el crimen

ANTE LAS DECLARACIONES del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló a México como el “epicentro de la violencia”, senadores de oposición defendieron la soberanía nacional, al mismo tiempo que urgieron al Gobierno federal a reforzar el combate al crimen organizado para evitar que esas afirmaciones se conviertan en un argumento para una eventual intervención extranjera.

El coordinador de senadores del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, pero también exigió combatir de manera frontal al crimen organizado.

El Tip: El consejo Nacional de Morena emitió un pronunciamiento para repudiar las expresiones del presidente Trump.

“Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, (pero) le exigimos al Gobierno mexicano que combata de manera frontal al crimen organizado y que no dé pie, que no sea ese el pretexto, para que otro país intervenga en nuestro país”.

“EU es el consumidor número uno de drogas en el mundo y de allá viene la inmensa mayoría de las armas con las que los criminales cometen atrocidades en nuestro país; pero también es verdad que la mayoría de las drogas que llegan a EU se producen o pasan por México”, señaló.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que las declaraciones no deben minimizarse, pues podrían anticipar una postura más dura frente a los cárteles.

“El comunicado de la Casa Blanca es enérgico, frontal, directo sobre lo que están pensando hacer con los cárteles. Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral de exterminio y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”.

Aunque reiteró que el respeto a la soberanía nacional es “inalienable”, subrayó que el Estado mexicano también enfrenta una fuerte presión del crimen organizado: “No podemos obviar que el crimen organizado tiene bajo acecho al mismo tiempo al Estado mexicano”. Consideró que el Gobierno federal debe mantener el combate a las organizaciones criminales y fortalecer el diálogo con EU, incluso a nivel parlamentario.

Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena, llamó a actuar con prudencia y responsabilidad frente a los señalamientos del mandatario.