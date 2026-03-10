Sheinbaum se reúne con 61 alcaldes de municipios con mayores problemas de seguridad

La Presidenta de México este martes en Palacio Nacional.

Alcaldes de los 61 municipios que registran mayores problemas de inseguridad y otro tipo de rezagos acudieron este martes a Palacio Nacional a reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum adelantó que se trata de demarcaciones en las que también se identificaron mayores indicadores de pobreza y su relación con los índices de criminalidad.

Claudia Sheinbaum Mencionó que el objetivo es poder instalar centros del programa México imparable en dichos municipios, para lo cual se les pide a los ediles colaborar en el proyecto.

Entre los asistentes a la reunión estuvo la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, quien comentó que a pesar de que la violencia se ha reducido de manera considerable en dicho municipio, aún hay acciones por mantener e impulsar.

“Hay que seguir viendo todos los temas. La seguridad es transversal, es decir, no funciona sólo policías si no atendemos causas. Es multifactorial”, declaró.

