Autopista México-Pachuca: Cierres y desvíos HOY 11 de marzo

La Autopista México-Pachuca registra este 11 de marzo afectaciones viales derivadas de cierres parciales y trabajos de mantenimiento, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas tomar previsiones si planean circular por esta vía que conecta la zona norte de la capital con el estado de Hidalgo.

De acuerdo con reportes viales, los cierres se realizan principalmente en horario nocturno como parte de obras de mantenimiento y adecuación en distintos puntos de la autopista.

Estas restricciones se mantendrán durante las próximas semanas, por lo que los conductores podrían encontrar reducciones de carril, desvíos temporales o tránsito lento, especialmente durante la noche y la madrugada.

La autopista es una de las rutas más utilizadas para trasladarse entre la Ciudad de México y Pachuca, además de conectar con municipios con alta movilidad diaria como Ecatepec y Tecámac. Debido a ello, cualquier reducción de carriles puede generar largas filas de vehículos y retrasos en los tiempos de traslado.

¿Cómo está la autopista México-Pachuca HOY 5 de marzo?

Tramos donde se reportan afectaciones

Los puntos donde suelen concentrarse los asentamientos vehiculares incluyen:

Acceso a Indios Verdes, uno de los principales ingresos a la capital.

Tramo Ecatepec – Ojo de Agua.

Zona cercana a Tecámac.

Entronques hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En estos lugares se pueden presentar cierres parciales de carriles o desvíos temporales, particularmente cuando se realizan maniobras de maquinaria o trabajos en el pavimento.

Desvíos y rutas alternas

Ante posibles complicaciones en la autopista, los automovilistas pueden considerar algunas rutas alternas para evitar congestionamientos:

Circuito Exterior Mexiquense.

Avenida Central Carlos Hank González, que conecta con Ecatepec.

La carretera libre México-Pachuca, que corre paralela en varios tramos.

El Arco Norte, opción para quienes viajan largas distancias sin ingresar a la zona metropolitana.

Recomendaciones para automovilistas

Las autoridades recomiendan a quienes transiten por la autopista:

Consultar reportes viales antes de salir.

Anticipar su traslado si deben circular en la noche.

Respetar límites de velocidad y señalización en zonas de obra.

Debido a que los cierres nocturnos continuarán hasta finales de marzo, es posible que durante los próximos días se registren afectaciones intermitentes en la circulación, por lo que se pide a los conductores manejar con precaución y considerar rutas alternas cuando sea necesario.

