Bajan los homicidios 44% en lo que va del sexenio: CSP

A 17 meses de iniciado su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que los homicidios dolosos en todo el país han disminuido 44 por ciento hasta este 2026, año que, además, se perfila como el de menor incidencia delictiva.

La mandataria federal destacó que se ha conseguido una reducción continua, traducida en 38 asesinatos menos, lo que ha llevado a que el mes de febrero se convirtiera en el de los indicadores delincuenciales más bajos en diez años.

“Es una reducción continua mes con mes. Y febrero es el mes más bajo desde hace, por lo menos, 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024”, dijo.

El Dato: Por delito, el SESNSP reportó que el feminicidio disminuyó 11.8%; las lesiones dolosas por arma de fuego, 10.8%; el secuestro, 57.6%; y la extorsión, 16.8%.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el sexenio inició con un promedio de 86.9 asesinatos al día, pero, a febrero de 2026, disminuyó a 48.8, lo que además ubicó a dicho mes como el febrero del indicador más bajo en una década.

En otro punto, son ocho entidades las que concentran 54.2 por ciento de dichos crímenes: Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

Se destacó que 26 entidades federativas consiguieron disminuir el número de homicidios diarios, entre ellas San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. Al ser Guanajuato uno de los estados prioritarios desde el inicio de la administración, destacó que el promedio pasó de 12.71 a 4.57.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ayer, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

En cuanto a Sinaloa, que desde septiembre de 2024 enfrentó una escalada de violencia por una pugna entre bandas criminales, mencionó que se ha conseguido una reducción sostenida desde hace siete meses, dando como resultado una disminución de 44 por ciento.

Sobre los delitos de alto impacto, la reducción con relación al inicio del sexenio es de 28 por ciento, mientras que en la comparativa anual, se observa una disminución de 53 por ciento en comparación con 2018, ya que en ese año el promedio era de 969.4 y para lo que va de este 2026, el indicador es de 456.3.

A partir de esto, la funcionaria subrayó que este año se perfila como el más bajo en incidencia delictiva.

Por tipo de delito, se observó que todos mostraron una baja, excepto el robo a casa habitación con violencia, cuyos índices mostraron un alza de 1.9 por ciento.

En lo que va del gobierno de la Presidenta también se ha concretado la captura de más de 46 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto, así como el desmantelamiento de más de dos mil laboratorios, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De octubre de 2024 a febrero de 2026 han detenido a 46 mil 400 personas y se han asegurado 24 mil armas, 346 toneladas de droga y se han desmantelado dos mil 318 laboratorios clandestinos usados para la producción de metanfetaminas.

Entre las operaciones realizadas en el último mes, destacó la operación Bacanora, en Baja California, Sonora y Sinaloa, que derivó en la detención de 12 miembros de la célula criminal Los Rusos, que operaban para Los Mayos.

En cuanto a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, puesta en marcha desde julio de 2025, se han recibido 161 mil 112 llamadas atendidas, de las que 88.7 por ciento fueron delitos no consumados, mientras que en 11.3 por ciento los criminales consiguieron su objetivo. A partir de las investigaciones, se abrieron cinco mil 888 carpetas de investigación.

Como parte del balance, se precisó que 93 reos en cárceles mexicanas y que eran considerados de alta peligrosidad, fueron trasladados a Estados Unidos.

Canjean 9,200 armas en estrategia por la paz

› Por Yulia Bonilla

En lo que va de la administración federal en curso, mexicanos han entregado a las autoridades más de nueve mil armas que mantenían en su poder.

Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, expuso que, como parte de la estrategia de Sí al desarme, sí a la paz, puesta en marcha desde octubre de 2024, se han canjeado nueve mil 200 armas a cambio de dinero en efectivo.

Agregó que también han acudido niñas y niños a intercambiar ocho mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos.

En el balance general de la estrategia de atención a las causas, comentó que se han brindado cinco millones 544 mil 912 servicios y trámites en beneficio de más de tres millones de mexicanos.

8 mil 697 juguetes bélicos se han canjeado por juguetes educativos

Entre las acciones implementadas, reportó que se han llevado a cabo 312 mil 48 visitas casa por casa en los territorios de paz, donde se identifica a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y se les ofrecen los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México.

Como parte de esto, se construirán, ampliarán y rehabilitarán 500 planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar.

Precisó que también se edificarán 100 nuevos Centros de México Imparable, con actividades deportivas y culturales; Circuitos Nacionales de Festivales; ferias del empleo y emprendimiento, y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio. Además, cinco mil pugilistas entrenarán a 100 mil jóvenes en el país, con el programa Boxeando por la Paz.

La funcionaria federal comentó que los 61 territorios de paz están en 22 entidades, donde se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Educación (SEP) y el Sistema Nacional DIF.