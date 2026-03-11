› Nepotismo o no nepotismo

Y se mantiene la puja en la 4T, nos comentan, de quienes cuestionan las medidas antinepotismo. El primer caso es el del senador de Morena, Saúl Monreal, hermano del actual gobernador y de un exgobernador, que además es hoy uno de los principales liderazgos del partido guinda. Y es que el menor de los Monreal insistió ayer que sus parentescos combinados con sus aspiraciones no lo ponen en condición de desmerecer: “El nepotismo es cuando un gobernante impone a un candidato. Y yo les digo que yo no soy el candidato del gobernador y mis hermanos están en contra de mí. Desde allí ya no hay nepotismo”, dijo. El otro caso corresponde a la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Este último comentó que —aunque ya habló con ella sobre que no es tiempo de pensar en candidaturas— si la también senadora decidiera contender tampoco estaría incurriendo en esta práctica. “Se ha malinterpretado el tema (…) es cuando tú eres gobernador, presidente y contratas a tus parientes (…) metes a toda la familia a trabajar. Ése es el nepotismo. Y cuando vas a una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”. Ahí los puntos de vista.