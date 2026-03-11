‘No vamos a rendirnos’: Ricardo Monreal tras freno a reforma electoral

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, anunció que “comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”.

Al participar en la discusión del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia electoral, expresó que continuarán defendiendo la democracia, la voluntad popular, la transformación de México, “porque las reformas pueden detenerse en una votación, pero las ideas que nacen del pueblo no se detienen”.

Manifestó que las ideas que nacen de la ciudadanía avanzan, las ideas que nacen del pueblo persisten, perseveran y se logran. “Las ideas que nacen del pueblo se terminan convirtiendo en ley, tarde o temprano”.

Subrayó que hoy tomaron la decisión de estar con el pueblo, la democracia, México y hoy están con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, que comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, durante su participación en Reforma Electoral en la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

El también presidente de la Junta de Coordinación Política agradeció a los presidentes de las comisiones dictaminadoras y a sus integrantes su paciencia y su trabajo al dictaminar la iniciativa.

“Hoy estamos discutiendo un dictamen que propone la modificación de 11 artículos de nuestra Constitución. No es un trámite menor, no es una deliberación ordinaria, es una discusión que toca el corazón mismo de nuestra democracia”.

Lo que está en juego hoy -dijo- es el perfeccionamiento del sistema electoral mexicano, es la relación entre el poder público y la voluntad ciudadana.

Asimismo, expresó su respeto a todos los grupos parlamentarios. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados, que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos.

Enfatizó que la iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, inspirada en una exigencia que escuchó a lo largo y ancho del país, una exigencia clara: elecciones más limpias, menos costosas, más cercanas al pueblo. En otras palabras: más democracia, más participación ciudadana, menos onerosos los procesos y las campañas.

Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum, atendiendo a su congruencia y a los principios que ha defendido nuestro movimiento, presentó esta reforma a la consideración del Congreso, “y nosotros, en el grupo parlamentario de Morena, hemos decidido respaldarla. Lo hacemos por convicción, por responsabilidad institucional, por lealtad a México”.

Monreal Ávila reconoció que el resultado final de la votación puede no coincidir con sus aspiraciones, pero también saben algo fundamental: la titular del Ejecutivo cumple su palabra con el pueblo y con la historia, y en la vida pública la coherencia entre palabra y acción es el fundamento de la autoridad moral.

“Hemos decidido acompañar esta iniciativa, no desde la confrontación, no desde la ruptura, sino desde la conducción constitucional que exige una República madura”, destaco.

Dejó en claro que hoy parten de una convicción profunda: México necesita unidad nacional, no uniformidad; unidad en lo esencial, en el respeto a la Constitución, en la defensa de la soberanía y de la democracia, porque México vive un profundo proceso de transformación singular, y es singular porque no nació de la violencia, nació del voto, de la conciencia ciudadana y de la vía pacífica.

Argumentó que eligen el camino electoral, el debate público, el camino de la ley y en ese camino se inscribe esta reforma, “una reforma avanzada, una reforma consecuente, una reforma necesaria para salir fortalecidos en nuestra democracia”.

Externó su compromiso con el pueblo de México y dio a conocer que “recorreremos el distrito nacional, distrito electoral, por distrito y explicaremos el contenido de esta reforma. Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día”.

Ricardo Monreal busca consenso sobre discusión de reforma electoral ı Foto: Senadores de Morena

El diputado subrayó que les asiste la razón histórica, moral y política. “Este principio que hoy defendemos de respeto a la Constitución, de respeto a la pluralidad también implica el respeto de cada legislador a votar conforme su conciencia. Este Congreso es plural, este Congreso es deliberativo, este Congreso es precisamente el espacio donde las diferencias se procesan democráticamente y en ocasiones los discursos se desbordan, pero son reacciones naturales”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL