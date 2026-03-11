¡Qué padre!: Emmanuel Macron celebra que México considere restringir redes a menores

El presidente de Francia, Emmanuel Macron celebró que en México se considere limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental.

En un mensaje en sus redes sociales Macron escribió: “Que padre, gracias por unirse al movimiento”.

La noticia la dió a conocer el secretario de Educación, Mario Delgado quien dijo en entrevista con AFP que para el mes de junio se podrían presentar iniciativas, luego de que las autoridades mexicanas ya iniciaron con un periodo de consultas con diferentes actores sociales.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto”, afirmó.

México seguiría los pasos de Australia quien se convirtió en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a redes.

Recientemente los diputados de Francia aprobaron la misma prohibición para menores de 15 años, aunque falta que se apruebe en el Senado.

La discusión en México ocurre en medio de un creciente debate internacional sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Diversos estudios han advertido que el uso intensivo de plataformas digitales puede estar relacionado con problemas como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y exposición a contenidos nocivos.

Ante este panorama, el titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que el gobierno busca escuchar a especialistas, docentes, padres de familia y representantes de las empresas tecnológicas antes de presentar una propuesta formal.

El objetivo, explicó, es analizar qué tipo de regulación podría aplicarse en el país para establecer límites de edad o mecanismos de verificación que impidan el acceso de menores sin supervisión.

El funcionario subrayó que la intención no es únicamente prohibir el uso de estas plataformas, sino abrir un debate sobre la responsabilidad que deben asumir tanto el Estado como las compañías tecnológicas para garantizar entornos digitales seguros para los menores.

De concretarse una iniciativa, esta tendría que ser presentada ante el Congreso para su discusión y eventual aprobación. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continuarán con el proceso de consulta y análisis en los próximos meses para definir el alcance de una posible regulación sobre el uso de redes sociales entre menores de edad.

