Tras rechazo de reforma electoral, Sheinbaum se reúne con Morena y el PVEM en Palacio Nacional

Presidenta se reúne con líderes parlamentarios de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.

Luego de que en la Cámara de Diputados fue desechada la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles se reunieron en Palacio Nacional los coordinadores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en e Congreso para revisar la “agenda legislativa”, incluido un posible “Plan B”.

Al llegar a la reunión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, comentó que en el encuentro analizarían temas legislativos y una probable ruta alterna ante el revés a la iniciativa electoral.

“Revisaremos los escenarios de la próxima semana respecto de otros planes legislativos”, declaró a la prensa, al señalar que se trataría de leyes secundarias “o temas constitucionales que no estén en la reforma rechazada”.

A la reunión también asistieron los coordinadores de Morena y del Partido Verde en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco y Manuel Velasco Coello, respectivamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr